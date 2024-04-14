https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/abd-mit-baskani-kalindan-israil---iran-arasinda-gerginlik-icin-arabulucu--olmasini-istedi-1082760588.html

ABD, MİT Başkanı Kalın'dan İsrail - İran arasındaki gerginlik için 'arabulucu' olmasını istedi

ABD, MİT Başkanı Kalın'dan İsrail - İran arasındaki gerginlik için 'arabulucu' olmasını istedi

Sputnik Türkiye

Amerika CIA Başkanı William Burns'ün MİT başkanı İbrahim Kalın'dan İran ile İsrail arasındaki gerginlik konusunda arabulucu olmasını istendiği aktarıldı. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T18:58+0300

2024-04-14T18:58+0300

2024-04-14T19:02+0300

israil- filistin çatışması

mit

ibrahim kalın

cia

william burns

abd

israil

israil-filistin

iran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/09/1068050460_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_714aabd7c53a31b0d516b34ed87be188.jpg

CNN Türk'ün haberine göre, ABD'li mevkidaşı Burns, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı bayramda arayarak İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddiaları ilgili arabulucu olmasını istedi. Kalın ayrıca CIA Başkanı William Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşme akabinde Kalın'ın ayrıca Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/disisleri-bakanligindan-iran-israil-gerilimine-iliskin-aciklama-1082758814.html

israil

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mit, ibrahim kalın, cia, william burns, abd, israil, israil-filistin, iran