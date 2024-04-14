https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/abd-mit-baskani-kalindan-israil---iran-arasinda-gerginlik-icin-arabulucu--olmasini-istedi-1082760588.html
ABD, MİT Başkanı Kalın'dan İsrail - İran arasındaki gerginlik için 'arabulucu' olmasını istedi
ABD, MİT Başkanı Kalın'dan İsrail - İran arasındaki gerginlik için 'arabulucu' olmasını istedi
Sputnik Türkiye
Amerika CIA Başkanı William Burns'ün MİT başkanı İbrahim Kalın'dan İran ile İsrail arasındaki gerginlik konusunda arabulucu olmasını istendiği aktarıldı. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T18:58+0300
2024-04-14T18:58+0300
2024-04-14T19:02+0300
israil- filistin çatışması
mit
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israil
israil-filistin
iran
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CNN Türk'ün haberine göre, ABD'li mevkidaşı Burns, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı bayramda arayarak İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddiaları ilgili arabulucu olmasını istedi. Kalın ayrıca CIA Başkanı William Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşme akabinde Kalın'ın ayrıca Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/disisleri-bakanligindan-iran-israil-gerilimine-iliskin-aciklama-1082758814.html
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mit, ibrahim kalın, cia, william burns, abd, israil, israil-filistin, iran
mit, ibrahim kalın, cia, william burns, abd, israil, israil-filistin, iran
ABD, MİT Başkanı Kalın'dan İsrail - İran arasındaki gerginlik için 'arabulucu' olmasını istedi
18:58 14.04.2024 (güncellendi: 19:02 14.04.2024)
Amerika CIA Başkanı William Burns'ün MİT başkanı İbrahim Kalın'dan İran ile İsrail arasındaki gerginlik konusunda arabulucu olmasını istendiği aktarıldı.
CNN Türk'ün haberine göre, ABD'li mevkidaşı Burns, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı bayramda arayarak İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddiaları ilgili arabulucu olmasını istedi.
Kalın ayrıca CIA Başkanı William Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşme akabinde Kalın'ın ayrıca Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.