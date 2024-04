https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/internet-aboneliginde-cayma-bedeli-odememek-icin-uyari-1082761770.html

İnternet aboneliğinde cayma bedeli ödememek için uyarı

İnternet aboneliğinde cayma bedeli ödememek için uyarı

14.04.2024

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, tüketicilerin son zamanlarda internet aboneliği işlemleri için sıkça aranıp, rahatsız ve bazen de mağdur edildiğini belirterek, tüketicilere hizmet aldıkları firmalardan teyit almadan işlem yaptırmamaları önerisinde bulundu.Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı da olan Altay, tüketicilerle ilgili sorunları çözmek adına çalışmalar yürüttüklerini, kendilerini arayan tüketicilere kılavuzluk yaptıklarını söyledi."0212, 0312, 0800 ve 0850 gibi numaralardan aranan tüketiciler, aboneliğin sonlanacağı, yeni abonelik başlatma ya da daha avantajlı kampanyalar ve fırsatlar öne sürülerek rahatsız ediliyor. Bu konuda onlarca şikayet alıyoruz" diyen Altay, tüketicilerin, "bu aramaları çekmek mecburiyetinde miyiz" ya da "bu arayanları her seferinde engellemek zorunda mıyız" şeklinde şikayette bulunduğunu anlattı.'Yeni aboneliğe geçişte fazla fatura çıkarılıyor'Arayan kişilere tüketicinin abonelik sonlandırma ve yeniden başlatma yetkileri olduğundan dolandırıcı da demediklerini dile getiren Altay, "Ancak ikna ettikleri tüketicimiz yeni abonelik yaptığı ve önceki abonelik sözleşmesi feshedildiği için, taahhüt süresi de bitmediğinden ayrıca cayma bedeli ödeyip mağdur oluyor. İkinci mağduriyet ise yeni aboneliğe geçişte, tüketiciye belirtilen meblağ üzerinden çok daha fazla miktar faturaya yansıtılıyor" ifadelerini kullandı.Altay, bu tarz numaralardan arayan firma ya da kişilerin nereden ve hangi firmadan aradıklarının tespit edilip, önlem alınması gerektiğini belirtti.İnternet aboneliği sözleşmesinin devam etmesi durumunda söz konusu numaralardan arayan kişilere yeni abonelik yaptırıldığı için ciddi mağduriyet yaşandığını kaydeden Altay, "Tüketiciler kendi hizmet aldıkları internet firmalarını aramadan, teyit almadan kesinlikle kendilerini arayan ve kimin aradığı belli olmayan numaralardan bir işlem yaptırmasın, kişisel bilgilerini paylaşmasınlar çünkü taahhüt bitmeden abonelik sonlandırılırsa ve işlem yapılırsa tüketici cayma bedeli ödemek zorunda kalıyor" dedi.'Her gün farklı numaralardan aranan tüketicilerimiz çok mağdur'Söz konusu numaralardan günde 3-4 kez ısrarla aranan vatandaşların bu aramalardan bıktığına dikkati çeken Altay, "SMS'lerde istenmeyen mesajlar uygulamaya giren kanun sayesinde engelleniyor ancak istenmeyen telefon aramalarında böyle uygulama yok. Bundan dolayı vatandaşlar genelde bu numaraları engelleyerek çözüm buluyor. Her gün farklı numaralardan aranan tüketicilerimiz çok mağdur. Bu aramalardan kurtulmak isteyen vatandaşlar mutlaka çözüm bekliyor" diye konuştu.'60 yaş üzeri daha fazla kandırılıyor'Vatandaşlardan Burak Can Erzenoğlu da 0800 ve 0850'li numaralardan "taahhüdünüz, sözleşmeniz bitti" şeklinde gün içinde çok kez arandığını anlatarak, "Arayan numaraları direkt engelleyerek önlem alıyorum ama özellikle 60 yaş üzeri vatandaşlar çok daha fazla kandırılıyor. Çevremde internet hizmeti gibi taahhüt süresi devam ederken 'taahhüt süreniz bitti' şeklinde aranıp yeni abonelik yaptıran kişilerden çok mağdur olanlar oldu. Cayma bedeli ödediler. Vatandaşlarımız bu konuda bilinçli olsun. Bu konularda işlem yapacaklar hizmet aldıkları müşteri temsilcileriyle görüşmeli" ifadelerini kullandı.Sadrettin Bayram ise "Size ev interneti verelim, sözleşmeniz doldu" gibi sözlerle gün içinde sıkça arandığını, söz konusu numaralardan gelen aramaları reddedip engellediğini belirterek, "Vatandaşlarımız bunlara inanmasın. Milleti dolandırıyorlar" dedi.

