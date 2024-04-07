https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/bayram-alisverisinde-internetten-en-fazla-alinan-urunler-belli-oldu-300-milyar-liralik-satis-1082546786.html

Bayram alışverişinde internetten en fazla alınan ürünler belli oldu: 300 milyar liralık satış

Bayram alışverişinde internetten en fazla alınan ürünler belli oldu: 300 milyar liralık satış

Sputnik Türkiye

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı hazırlıklarında e-ticaret sektöründe bu bayram 200-300 milyar liralık... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T14:32+0300

2024-04-07T14:32+0300

2024-04-07T14:32+0300

bayram tatili

bayram

alışveriş

internet

e-ticaret

ekonomi

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Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, ramazan ayı ve bayram alışverişlerinin e-ticaret üzerinden yapılmaya devam ettiğini söyledi.Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının çevrim içi alışverişe yönelmesi, kampanyaların etkisiyle bu bayram alışverişlerinde de e-ticaretin ön planda olmasını beklediklerini vurgulayan Çevikoğlu, şöyle devam etti:'Bu bayram ortalama sepet tutarı 750 TL'Çevikoğlu, bu bayramda ortalama sepet tutarının 750 lira olarak gerçekleşmesinin beklendiğini dile getirdi.Bayram alışverişi yaparken tüketicilere önerilerde de bulunan Çevikoğlu, şunları kaydetti:

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bayram tatili, bayram, alışveriş, internet, e-ticaret