https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/hazine-yarin-2-ihale-ve-2-dogrudan-satis-gerceklestirecek-1082753167.html
Hazine yarın 2 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine yarın 2 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bono ile tahvil ihalesi gerçekleştirecek, altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının da doğrudan satışını yapacak. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T13:31+0300
2024-04-14T13:31+0300
2024-04-14T13:31+0300
ekonomi
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
altın
tahvil
tahvil ihalesi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 12 ay (357 gün) vadeli hazine bonosu, ikinci ihalede ise 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.Bakanlık, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/altin-fiyatlarinda-catisma-alarmi-kilit-seviye-diyerek-yeni-tahmini-acikladilar-1082725664.html
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hazine, hazine ve maliye bakanlığı, altın, tahvil, tahvil ihalesi
hazine, hazine ve maliye bakanlığı, altın, tahvil, tahvil ihalesi
Hazine yarın 2 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bono ile tahvil ihalesi gerçekleştirecek, altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının da doğrudan satışını yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 12 ay (357 gün) vadeli hazine bonosu, ikinci ihalede ise 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Bakanlık, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.