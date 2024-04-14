https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/hazine-yarin-2-ihale-ve-2-dogrudan-satis-gerceklestirecek-1082753167.html

Hazine yarın 2 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine yarın 2 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bono ile tahvil ihalesi gerçekleştirecek, altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının da doğrudan satışını yapacak. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T13:31+0300

2024-04-14T13:31+0300

2024-04-14T13:31+0300

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hazine ve maliye bakanlığı

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tahvil ihalesi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 12 ay (357 gün) vadeli hazine bonosu, ikinci ihalede ise 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.Bakanlık, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

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hazine, hazine ve maliye bakanlığı, altın, tahvil, tahvil ihalesi