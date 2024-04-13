https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/altin-fiyatlarinda-catisma-alarmi-kilit-seviye-diyerek-yeni-tahmini-acikladilar-1082725664.html

Altın fiyatlarında ‘çatışma’ alarmı: ‘Kilit seviye’ diyerek yeni tahmini açıkladılar

Altın fiyatlarında ‘çatışma’ alarmı: ‘Kilit seviye’ diyerek yeni tahmini açıkladılar

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları rekor sonrası düşüşe geçti. Piyasalar Orta Doğu’da yaşanan ‘çatışma’ gerilimini yakından takip ederken ons altın önce 2 bin 400 doları aştı... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T12:08+0300

2024-04-13T12:08+0300

2024-04-13T12:08+0300

altın

ekonomi

yatırım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg

Altın fiyatları Orta Doğu'da artan gerilimlerin yatırımcıları güvenli liman varlıklarına sığınmaya itmesiyle ons başına 2 bin 400 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve kazanımlarını dördüncü hafta da korudu. Ons altın fiyatı 2 bin 431,54 dolar ile rekor kırmasının ardından şu sıralar 2 bin 337 dolara geri çekildi.Yurt içinde gram altın fiyatı da serbest piyasada 2 bin 529 lirayı görmesinin ardından yüzde 1’in üzerinde düşüş ile şu sıralar 2 bin 431 lira seviyelerinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 192 TL, Cumhuriyet altını 17 bin 246 TL’den değerleniyor.FED'in enflasyon endişesiAltın fiyatlarındaki artışın son ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin ardından geldiğini belirtmekte fayda var. 10 Nisan Çarşamba günkü rapor, enflasyonun beklenenden daha sıcak geldiğini ve Mart ayında yüzde 3.5'e ulaştığını gösteriyor. Bir önceki aya göre ise yüzde 3.2'ye göre artış yaşandı. Değişken gıda ve enerji segmentlerini hariç tutan çekirdek TÜFE ise yüzde 3.8 seviyesinde sabit kaldı.ABD Merkez Bankası FED ise sürekli olarak faiz oranlarını düşürmeye başlamadan önce enflasyonu kontrol altında görmek istediğini söylüyor. Yüzde 2 hedefine yaklaşılamaması nedeniyle FED’in toparlanma sürecini ertelemeye devam edeceğine dair spekülasyonlar var.Altında yıl sonu beklentisiUzmanlar altının ons fiyatı için 2 bin 500 dolar seviyesini 2024 yılında bir "kilit seviye" olarak görüyor ve sarı metalin önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde 3 bin dolara kadar yükselebileceğini dile getiriyor. Ancak bu yükseliş öncesinde altın fiyatlarının düzeltme hareketi yapması bekleniyor. İzlenecek seviye olarak 2 bin 75 dolar hedef gösteriliyor. Ve bu noktada geri çekilmelerin satın alma fırsatları olduğunu kaydediyorlar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bakanlik-ucuz-arsa-satisi-yapacak-istanbul-ve-ankara-dahil-47-sehir-tarih-verildi-1082723371.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın fiyatı, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor