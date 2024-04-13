Altın fiyatlarında ‘çatışma’ alarmı: ‘Kilit seviye’ diyerek yeni tahmini açıkladılar

Türkiye
SON DAKİKA | İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemiye el koydu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
09:00
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
11:21
2 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
11:33
1 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
11:44
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
12:08
6 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
12:25
15 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
13:10
4 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
13:24
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
13:37
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
14:12
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
14:25
4 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
14:40
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
14:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
15:08
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
15:21
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
15:34
1 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
15:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin NATO çıkmazı: 10 bin askeri 100 bin gibi gösterme çabası
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Crocus saldırganları itiraf etti
16:10
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
16:17
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
16:23
2 dk
SESLİ HABER
Alman ordusunda bütçe krizi
16:29
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
16:38
9 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
16:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
17:06
53 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
18:00
58 dk
BAYRAM ÖZEL
Eski bayramlarda adetler nasıldı? Kutlama nasıl yapılırdı?
19:00
92 dk
SESLİ HABER
Bu ortaklık, Batı hegemonyasının korkulu rüyası
20:36
2 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
20:46
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
20:56
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
21:04
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz istihbaratının planı suya düştü
21:09
3 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'a mektup: Silah vermeyi kes
21:16
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
21:21
2 dk
SESLİ HABER
Macron’un sözleri Fransızları korkuttu: Bu bir çılgınlık
21:28
2 dk
SESLİ HABER
“Saniyede 80 bin dolar basıyoruz” dedi ve ekledi: Yurtdışından evler aldılar
21:34
1 dk
SESLİ HABER
Özel savunma şirketi yüzlerce milyon Euro harcadı
21:51
1 dk
SESLİ HABER
AB temsilcisine yanıt: Yılışık, alçak, aşağılık herif
22:10
3 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
22:17
5 dk
SESLİ HABER
5’inci yılında böyle seslendi: İngiltere ve ABD için utanç
22:36
2 dk
SESLİ HABER
ABD çareyi Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinde buldu
23:10
2 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
07:12
2 dk
SESLİ HABER
Savaş yıldırmadı, hayata humus satarak tutundu
07:18
2 dk
SESLİ HABER
Crocus saldırganları itiraf etti
07:27
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
08:13
8 dk
SESLİ HABER
Alman ordusunda bütçe krizi
08:30
2 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
08:39
2 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
08:50
6 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
09:00
15 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
09:21
2 dk
SESLİ HABER
Bu ortaklık, Batı hegemonyasının korkulu rüyası
09:31
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
09:40
2 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
09:48
1 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
10:00
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz istihbaratının planı suya düştü
10:09
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
10:18
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
10:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Macron’un sözleri Fransızları korkuttu: Bu bir çılgınlık
11:18
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
11:27
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
11:37
2 dk
SESLİ HABER
“Saniyede 80 bin dolar basıyoruz” dedi ve ekledi: Yurtdışından evler aldılar
11:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
11:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
12:09
1 dk
SESLİ HABER
Özel savunma şirketi yüzlerce milyon Euro harcadı
12:18
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
12:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'a mektup: Silah vermeyi kes
13:21
2 dk
SESLİ HABER
AB temsilcisine yanıt: Yılışık, alçak, aşağılık herif
13:35
3 dk
SESLİ HABER
5’inci yılında böyle seslendi: İngiltere ve ABD için utanç
13:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’nin NATO çıkmazı: 10 bin askeri 100 bin gibi gösterme çabası
14:19
3 dk
SESLİ HABER
ABD çareyi Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinde buldu
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
16:09
4 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
16:21
3 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
16:35
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
16:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
17:25
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
18:08
5 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
18:39
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/altin-fiyatlarinda-catisma-alarmi-kilit-seviye-diyerek-yeni-tahmini-acikladilar-1082725664.html
Altın fiyatlarında ‘çatışma’ alarmı: ‘Kilit seviye’ diyerek yeni tahmini açıkladılar
Altın fiyatlarında ‘çatışma’ alarmı: ‘Kilit seviye’ diyerek yeni tahmini açıkladılar
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları rekor sonrası düşüşe geçti. Piyasalar Orta Doğu’da yaşanan ‘çatışma’ gerilimini yakından takip ederken ons altın önce 2 bin 400 doları aştı... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T12:08+0300
2024-04-13T12:08+0300
altın
ekonomi
yatırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg
Altın fiyatları Orta Doğu'da artan gerilimlerin yatırımcıları güvenli liman varlıklarına sığınmaya itmesiyle ons başına 2 bin 400 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve kazanımlarını dördüncü hafta da korudu. Ons altın fiyatı 2 bin 431,54 dolar ile rekor kırmasının ardından şu sıralar 2 bin 337 dolara geri çekildi.Yurt içinde gram altın fiyatı da serbest piyasada 2 bin 529 lirayı görmesinin ardından yüzde 1’in üzerinde düşüş ile şu sıralar 2 bin 431 lira seviyelerinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 192 TL, Cumhuriyet altını 17 bin 246 TL’den değerleniyor.FED'in enflasyon endişesiAltın fiyatlarındaki artışın son ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin ardından geldiğini belirtmekte fayda var. 10 Nisan Çarşamba günkü rapor, enflasyonun beklenenden daha sıcak geldiğini ve Mart ayında yüzde 3.5'e ulaştığını gösteriyor. Bir önceki aya göre ise yüzde 3.2'ye göre artış yaşandı. Değişken gıda ve enerji segmentlerini hariç tutan çekirdek TÜFE ise yüzde 3.8 seviyesinde sabit kaldı.ABD Merkez Bankası FED ise sürekli olarak faiz oranlarını düşürmeye başlamadan önce enflasyonu kontrol altında görmek istediğini söylüyor. Yüzde 2 hedefine yaklaşılamaması nedeniyle FED’in toparlanma sürecini ertelemeye devam edeceğine dair spekülasyonlar var.Altında yıl sonu beklentisiUzmanlar altının ons fiyatı için 2 bin 500 dolar seviyesini 2024 yılında bir "kilit seviye" olarak görüyor ve sarı metalin önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde 3 bin dolara kadar yükselebileceğini dile getiriyor. Ancak bu yükseliş öncesinde altın fiyatlarının düzeltme hareketi yapması bekleniyor. İzlenecek seviye olarak 2 bin 75 dolar hedef gösteriliyor. Ve bu noktada geri çekilmelerin satın alma fırsatları olduğunu kaydediyorlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bakanlik-ucuz-arsa-satisi-yapacak-istanbul-ve-ankara-dahil-47-sehir-tarih-verildi-1082723371.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3a8e4aae97e61d9e0f1ed0bd216bce83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
altın fiyatı, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor
altın fiyatı, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor

Altın fiyatlarında ‘çatışma’ alarmı: ‘Kilit seviye’ diyerek yeni tahmini açıkladılar

12:08 13.04.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2024
© AA
Abone ol
Altın fiyatları rekor sonrası düşüşe geçti. Piyasalar Orta Doğu’da yaşanan ‘çatışma’ gerilimini yakından takip ederken ons altın önce 2 bin 400 doları aştı, daha sonra geri çekildi. Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın fiyatları tarihi zirve sonrası yüzde 1’in üzerinde değer kaybetti.
Altın fiyatları Orta Doğu'da artan gerilimlerin yatırımcıları güvenli liman varlıklarına sığınmaya itmesiyle ons başına 2 bin 400 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve kazanımlarını dördüncü hafta da korudu. Ons altın fiyatı 2 bin 431,54 dolar ile rekor kırmasının ardından şu sıralar 2 bin 337 dolara geri çekildi.
Yurt içinde gram altın fiyatı da serbest piyasada 2 bin 529 lirayı görmesinin ardından yüzde 1’in üzerinde düşüş ile şu sıralar 2 bin 431 lira seviyelerinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 192 TL, Cumhuriyet altını 17 bin 246 TL’den değerleniyor.

FED'in enflasyon endişesi

Altın fiyatlarındaki artışın son ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin ardından geldiğini belirtmekte fayda var. 10 Nisan Çarşamba günkü rapor, enflasyonun beklenenden daha sıcak geldiğini ve Mart ayında yüzde 3.5'e ulaştığını gösteriyor. Bir önceki aya göre ise yüzde 3.2'ye göre artış yaşandı. Değişken gıda ve enerji segmentlerini hariç tutan çekirdek TÜFE ise yüzde 3.8 seviyesinde sabit kaldı.
ABD Merkez Bankası FED ise sürekli olarak faiz oranlarını düşürmeye başlamadan önce enflasyonu kontrol altında görmek istediğini söylüyor. Yüzde 2 hedefine yaklaşılamaması nedeniyle FED’in toparlanma sürecini ertelemeye devam edeceğine dair spekülasyonlar var.

Altında yıl sonu beklentisi

Uzmanlar altının ons fiyatı için 2 bin 500 dolar seviyesini 2024 yılında bir "kilit seviye" olarak görüyor ve sarı metalin önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde 3 bin dolara kadar yükselebileceğini dile getiriyor. Ancak bu yükseliş öncesinde altın fiyatlarının düzeltme hareketi yapması bekleniyor. İzlenecek seviye olarak 2 bin 75 dolar hedef gösteriliyor. Ve bu noktada geri çekilmelerin satın alma fırsatları olduğunu kaydediyorlar.
İznik'e deprem göçü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2024
EKONOMİ
Bakanlık ucuz arsa satışı yapacak: İstanbul ve Ankara dahil 47 şehir tarih verildi
10:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала