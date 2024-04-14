https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/elon-musktan-2024te-beyaz-sarayi-kim-kazanacak-sorusuna-yanit-1082760725.html

Elon Musk'tan '2024'te Beyaz Saray'ı kim kazanacak?' sorusuna yanıt

Elon Musk'tan '2024'te Beyaz Saray'ı kim kazanacak?' sorusuna yanıt

Sputnik Türkiye

ABD’li iş insanı ve teknoloji milyarderi Elon Musk, ABD'nin 2032 Başkanlık Seçimi'ni bir tür yapay zekanın kazancağını belirterek, "Hangi tür yapay zeka?.. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T19:06+0300

2024-04-14T19:06+0300

2024-04-14T19:27+0300

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abd

seçim

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Tesla ve SpaseX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, dün bilim dünyasının Oscar'ı olarak adlandırılan Breakthrough Ödülleri'nin 10. törenine katıldı.Elon Musk, ABD'nin 2024 Başkanlık Seçimi'nde kimin Beyaz Saray' kazancağına yönelik soruya gülerek, 2032'deki seçimlerde yapay zekanın kazanacağını söyledi.Musk, yanıtında şu ifadeleri kullandı:Daha önce de yapay zekanın kısa zamanda insan zekasını geride bırakacağını iddia eden Musk, en akıllı insandan daha akıllı yapay zekanın bir ya da iki sene içinde geliştirileceğini öngördüğünü söylemişti.Musk, bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoyu alıntılayarak da ''Yapay zeka muhtemelen gelecek yıl herhangi bir insandan daha akıllı olacak, 2029 yılına gelindiğinde ise tüm insanların toplamından daha zeki olacak'' ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240313/elon-musk-2029da-yapay-zeka-muhtemelen-tum-insanlarin-toplamindan-daha-akilli-olacak-1081654450.html

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