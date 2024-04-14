https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/disisleri-bakani-hakan-fidan-iranli-mevkidasiyla-gorustu-1082754959.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşına, İsrail'e yönelik misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediklerini aktardı. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T15:17+0300
2024-04-14T15:17+0300
2024-04-14T15:37+0300
israil- filistin çatışması
hakan fidan
iran
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan’a, İsrail'e yönelik misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediklerini söyledi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.Bakan Fidan, İran'ın dün gece İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğini iletti ve gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini belirtti.İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, ülkesinin saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi.Abdullahiyan, İran’ın yeni bir saldırıya uğraması halinde, bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/israil-iran-saldirisinin-ekonomiye-zararini-acikladi--1082754087.html
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hakan fidan, iran, israil
hakan fidan, iran, israil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
15:17 14.04.2024 (güncellendi: 15:37 14.04.2024)
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Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşına, İsrail'e yönelik misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediklerini aktardı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan’a, İsrail'e yönelik misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediklerini söyledi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakan Fidan, İran'ın dün gece İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğini iletti ve gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, ülkesinin saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi.
Abdullahiyan, İran’ın yeni bir saldırıya uğraması halinde, bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini kaydetti.