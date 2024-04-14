https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/dilan-polata-bir-dava-daha-7-yila-kadar-hapsi-istendi-1082763219.html
Dilan Polat'a bir dava daha: 7 yıla kadar hapsi istendi
Dilan Polat'a bir dava daha: 7 yıla kadar hapsi istendi
Sputnik Türkiye
Daha önce komşuları ve fenomen Banu Parlak'la adliyelik olup hakkında davalar açılan Dilan Polat, bu kez de başka bir fenomen ile adliyelik oldu. Sosyal medya... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T21:24+0300
2024-04-14T21:24+0300
2024-04-14T21:35+0300
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Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'a bir dava daha açıldı. Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre, cezaevine girmeden önce sosyal medya fenomeni A. A.'ya küfredip ölüm tehdidinde bulunan Polat, "Hatırlamıyorum" savunması yapsa da hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 24 Temmuz 2023 günü yaşanan olayda, A. A. ile Dilan Polat, cezaevine girmeden önce sosyal paylaşım sitesi üzerinden tartışma yaşadı.Tartışma üzerine A.'ya mesaj atan Polat, "S... geçerim. Yorumunu derhal kaldır s... Ayağını denk al, kimseye benzemem ben. O... Dünyanızı dar ederim size. Bugün bekle sen. Ayağını denk al. Magazin yaparken ölüme kadar uzanır" yazdı.'Gönderdiğimi hatırlamıyorum'İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Polat, "Söz konusu mesajları gönderdiğimi hatırlamıyorum" dedi.Savcılık suçun uzlaşma kapsamında kaldığını belirtti, tarafların dosyası uzlaşmacıya gitti ancak ikili uzlaşamadı.Savcılık, Polat hakkında zincirleme şekilde 'kadına karşı tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.Böylece, "Kara para aklama", "vergi kaçırma"nın da aralarında bulunduğu 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Polat hakkında yeni bir dava daha açılmış oldu.Daha önce komşuları ve fenomen Banu Parlak'la adliyelik olup hakkında davalar açılan Polat, bu kez de başka bir fenomen A. A. ile adliyelik olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/sosyal-medyayi-taratiyorlar-dilan-engin-polat-ciftinden-suc-duyurusu-1082581201.html
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dilan polat, kara para, kara para aklama
Dilan Polat'a bir dava daha: 7 yıla kadar hapsi istendi
21:24 14.04.2024 (güncellendi: 21:35 14.04.2024)
Daha önce komşuları ve fenomen Banu Parlak'la adliyelik olup hakkında davalar açılan Dilan Polat, bu kez de başka bir fenomen ile adliyelik oldu. Sosyal medya fenomeni A. A.'ya küfredip ölüm tehdidinde bulunduğu iddia edilen Polat hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'a bir dava daha açıldı.
Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine
göre, cezaevine girmeden önce sosyal medya fenomeni A. A.'ya küfredip ölüm tehdidinde bulunan Polat, "Hatırlamıyorum" savunması yapsa da hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
24 Temmuz 2023 günü yaşanan olayda, A. A. ile Dilan Polat, cezaevine girmeden önce sosyal paylaşım sitesi üzerinden tartışma yaşadı.
Tartışma üzerine A.'ya mesaj atan Polat, "S... geçerim. Yorumunu derhal kaldır s... Ayağını denk al, kimseye benzemem ben. O... Dünyanızı dar ederim size. Bugün bekle sen. Ayağını denk al. Magazin yaparken ölüme kadar uzanır" yazdı.
'Gönderdiğimi hatırlamıyorum'
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Polat, "Söz konusu mesajları gönderdiğimi hatırlamıyorum" dedi.Savcılık suçun uzlaşma kapsamında kaldığını belirtti, tarafların dosyası uzlaşmacıya gitti ancak ikili uzlaşamadı.
Savcılık, Polat hakkında zincirleme şekilde 'kadına karşı tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
Böylece, "Kara para aklama", "vergi kaçırma"nın da aralarında bulunduğu 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Polat hakkında yeni bir dava daha açılmış oldu.
Daha önce komşuları ve fenomen Banu Parlak'la adliyelik olup hakkında davalar açılan Polat, bu kez de başka bir fenomen A. A. ile adliyelik olmuştu.