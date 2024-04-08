https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/sosyal-medyayi-taratiyorlar-dilan-engin-polat-ciftinden-suc-duyurusu-1082581201.html

Sosyal medyayı taratıyorlar: Dilan-Engin Polat çiftinden suç duyurusu

Sosyal medyayı taratıyorlar: Dilan-Engin Polat çiftinden suç duyurusu

Sputnik Türkiye

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kendileri hakkında sosyal medyada... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T14:34+0300

2024-04-08T14:34+0300

2024-04-08T14:34+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

hakaret

kadına hakaret

hakaret davası

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Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, cezaevinden savcılığa suç duyurusunda bulundular.Sabah gazetesinden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; S.Y., 1 Kasım 2023 günü şahsi hesabından Polat ailesini kastederek "Kelepçeli lamagiller suç örgütü" şeklinde bir paylaşımda bulundu.Avukatları aracılığıyla sosyal medyayı taratan Polat çifti, söz konusu yorumu cezaevinden savcılığa taşıdı.Avukatlar, yorumun sahibi S.Y.'den hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmada savcılık, kararını verdi. Savcılık, örnek bir Yargıtay kararına değinerek sanığın hesabında paylaştığı yazıda isim zikretmeden söylediği sözlerin kime söylendiğinin anlaşılmasının mümkün olmadığı durumda hakaret suçunun oluşamayacağını belirtti.Ayrıca savcılık, şüphelinin yorum yaptığı videonun altında birçok yorum olduğunu, şüphelinin paylaşımının diğer yorum yapan kişilere yönelik olup olmadığının anlaşılmadığını, hakaret içerikli olduğu iddia edilen paylaşımın genel ifadeler içerdiğini ve müştekileri kastettiğine dair bir delilin olmadığını vurguladı. Bu nedenle de dosyaya takipsizlik kararı verildi.

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Sputnik Türkiye

dilan polat, engin polat, hakaret, kadına hakaret, hakaret davası