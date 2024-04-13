https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/resmi-gazetede-yayimlandi-her-bir-adedine-25-lira-verilecek-1082726656.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Her bir adedine 25 lira verilecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: Her bir adedine 25 lira verilecek

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ kapsamında balon balığı avcılığına desteğe ilişkin ayrıntılar netleşti. Buna göre balon balığının... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T12:45+0300

2024-04-13T12:45+0300

2024-04-13T12:46+0300

türkiye

balon balığı

resmi gazete

avlanma

av

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğ, 1 Ocak 2024-31 Aralık 2026 döneminde, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile istilacı balon balıklarından bazılarının Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.Destek ödemesi hangi türleri kapsıyor? Buna göre avcılığı destekleme kapsamında bulunan balon balığı türleri şöyle:Belirlenen dönemde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 150 bin adede kadar her bir adedi başına 25 lira, tebliğde belirtilen diğer türlerin 125 bin adede kadar her bir adedi başına 10 lira destekleme ödemesi yapılacak.Balon balığı avcılığında nelere dikkat edilecek?Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen balon balıklarının avlanması, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemeler bulundurulacak.Balıklar sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkarılacak, karnı yarılarak Ege Denizi'nde kıyıdan en az 5 deniz mili uzakta uluslararası sularda, Akdeniz'de de en az 10 deniz mili uzakta olmak koşuluyla denize bırakılarak bertaraf edilecek.Aynı zamanda 27 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/20) ise yürürlükten kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bakanlik-ucuz-arsa-satisi-yapacak-istanbul-ve-ankara-dahil-47-sehir-tarih-verildi-1082723371.html

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