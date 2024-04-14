https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/chp-lideri-ozelden-evren-baris-yavuz-cagrisi-1082760030.html
CHP lideri Özel'den Evren Barış Yavuz çağrısı
CHP lideri Özel'den Evren Barış Yavuz çağrısı
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel, dün tutuklanan ve İBB'de çalıştığı öğrenilen Evren Barış Yavuz hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T18:17+0300
2024-04-14T18:17+0300
2024-04-14T18:17+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
alevi
pkk
ibb
ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
tutuklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/18/1078874081_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb34197ac1685f3b745f6e53480b65f2.jpg
CHP lideri Özel, 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Evren Barış Yavuz hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, "Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'un 11 yıl önce kendi yazmadığını belirttiği bir yazı nedeniyle hedefe konularak tutuklanmasının hukukla bağdaşmadığı açıktır. Bu kasıtlı tutuklamadan geri dönülmelidir" ifadelerini kullandı. Ne olmuştu? Yavuz'un söz konusu yazıyı 1 Ocak 2024'te Galata Köprüsü'nde çekilen bir görselle alıntılayıp paylaştığı öğrenilmiş ve sorgulamada Yavuz'un 'terör örgütü propagandası, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından kaydı olduğu tespit edilmişti.Evren Barış Yavuz kimdir?Evren Barış Yavuz, Türkiye'de siyasi iletişim alanında çalışan bir isimdir. Kendisi aynı zamanda bir yazar ve belediye çalışanı olarak da görev yapmaktadır. Evren Barış Yavuz, geçmişte Kadıköy Belediyesi'nde Kültür Sanat Direktörü olarak görev yapmıştır. Yavuz, halen Beşiktaş Belediyesi'nde Kurumsal Gelişim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/sosyal-medyada-alevilerin-neden-bir-pkksi-olmaliydi-yazisini-kaleme-alan-kisi-gozaltina-alindi-1082726487.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/18/1078874081_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87a691ef5bb444b2616445c09ed35055.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, alevi, pkk, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), tutuklama
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, alevi, pkk, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), tutuklama
CHP lideri Özel'den Evren Barış Yavuz çağrısı
CHP lideri Özgür Özel, dün tutuklanan ve İBB'de çalıştığı öğrenilen Evren Barış Yavuz hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
CHP lideri Özel, 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Evren Barış Yavuz hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Özel, "Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'un 11 yıl önce kendi yazmadığını belirttiği bir yazı nedeniyle hedefe konularak tutuklanmasının hukukla bağdaşmadığı açıktır. Bu kasıtlı tutuklamadan geri dönülmelidir" ifadelerini kullandı.
Yavuz'un söz konusu yazıyı 1 Ocak 2024'te Galata Köprüsü'nde çekilen bir görselle alıntılayıp paylaştığı öğrenilmiş ve sorgulamada Yavuz'un 'terör örgütü propagandası, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından kaydı olduğu tespit edilmişti.
Evren Barış Yavuz kimdir?
Evren Barış Yavuz, Türkiye'de siyasi iletişim alanında çalışan bir isimdir. Kendisi aynı zamanda bir yazar ve belediye çalışanı olarak da görev yapmaktadır. Evren Barış Yavuz, geçmişte Kadıköy Belediyesi'nde Kültür Sanat Direktörü olarak görev yapmıştır. Yavuz, halen Beşiktaş Belediyesi'nde Kurumsal Gelişim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.