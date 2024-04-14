https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/chp-lideri-ozelden-evren-baris-yavuz-cagrisi-1082760030.html

CHP lideri Özel'den Evren Barış Yavuz çağrısı

CHP lideri Özel'den Evren Barış Yavuz çağrısı

Sputnik Türkiye

CHP lideri Özgür Özel, dün tutuklanan ve İBB'de çalıştığı öğrenilen Evren Barış Yavuz hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T18:17+0300

2024-04-14T18:17+0300

2024-04-14T18:17+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

alevi

pkk

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

tutuklama

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CHP lideri Özel, 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Evren Barış Yavuz hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, "Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'un 11 yıl önce kendi yazmadığını belirttiği bir yazı nedeniyle hedefe konularak tutuklanmasının hukukla bağdaşmadığı açıktır. Bu kasıtlı tutuklamadan geri dönülmelidir" ifadelerini kullandı. Ne olmuştu? Yavuz'un söz konusu yazıyı 1 Ocak 2024'te Galata Köprüsü'nde çekilen bir görselle alıntılayıp paylaştığı öğrenilmiş ve sorgulamada Yavuz'un 'terör örgütü propagandası, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından kaydı olduğu tespit edilmişti.Evren Barış Yavuz kimdir?Evren Barış Yavuz, Türkiye'de siyasi iletişim alanında çalışan bir isimdir. Kendisi aynı zamanda bir yazar ve belediye çalışanı olarak da görev yapmaktadır. Evren Barış Yavuz, geçmişte Kadıköy Belediyesi'nde Kültür Sanat Direktörü olarak görev yapmıştır. Yavuz, halen Beşiktaş Belediyesi'nde Kurumsal Gelişim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, alevi, pkk, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), tutuklama