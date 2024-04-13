https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/sosyal-medyada-alevilerin-neden-bir-pkksi-olmaliydi-yazisini-kaleme-alan-kisi-gozaltina-alindi-1082726487.html
Sosyal medyada 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısını kaleme alan kişi gözaltına alındı
Sosyal medyada 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısını kaleme alan kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada yer alan 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan E. B. Y. gözaltına alındı. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T12:22+0300
2024-04-13T12:22+0300
2024-04-13T12:23+0300
türkiye
sosyal medya
gözaltı
gözaltı kararı
pkk
alevi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu yazıyı kaleme aldığı belirtilen E. B. Y. hakkında gözaltı kararı verdi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın talimatı doğrultusunda şahsı gözaltına aldı.Soruşturma, E. B. Y. ve yazıyı yayınlayanlar hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suç işlemeye tahrik' suçlarından yürütülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/alevilerin-neden-bir-pkksi-olmaliydi-ifadesine-sorusturma-acildi-1082714158.html
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sosyal medya, gözaltı, gözaltı kararı, pkk, alevi
sosyal medya, gözaltı, gözaltı kararı, pkk, alevi
Sosyal medyada 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısını kaleme alan kişi gözaltına alındı
12:22 13.04.2024 (güncellendi: 12:23 13.04.2024)
Sosyal medyada yer alan 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan E. B. Y. gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu yazıyı kaleme aldığı belirtilen E. B. Y. hakkında gözaltı kararı verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın talimatı doğrultusunda şahsı gözaltına aldı.
Soruşturma, E. B. Y. ve yazıyı yayınlayanlar hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suç işlemeye tahrik' suçlarından yürütülüyor.