https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/sosyal-medyada-alevilerin-neden-bir-pkksi-olmaliydi-yazisini-kaleme-alan-kisi-gozaltina-alindi-1082726487.html

Sosyal medyada 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısını kaleme alan kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısını kaleme alan kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada yer alan 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan E. B. Y. gözaltına alındı. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T12:22+0300

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alevi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu yazıyı kaleme aldığı belirtilen E. B. Y. hakkında gözaltı kararı verdi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın talimatı doğrultusunda şahsı gözaltına aldı.Soruşturma, E. B. Y. ve yazıyı yayınlayanlar hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suç işlemeye tahrik' suçlarından yürütülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/alevilerin-neden-bir-pkksi-olmaliydi-ifadesine-sorusturma-acildi-1082714158.html

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