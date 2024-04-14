https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/borrell-iranin-operasyonu-sonrasi-ab-disisleri-bakanlarini-olaganustu-toplantiya-cagirdi-1082755371.html
Borrell, İran’ın operasyonu sonrası AB dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı
Borrell, İran’ın operasyonu sonrası AB dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarını 16 Nisan'da... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T15:49+0300
2024-04-14T15:49+0300
2024-04-14T15:50+0300
israil- filistin çatışması
josep borrell
avrupa birliği
ab dışişleri bakanları toplantısı
olağanüstü toplantı
iran
israil
israil-filistin
ortadoğu
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İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını bildiren Borrell, "Amacımız bölgenin geriliminin düşürülmesine ve güvenliğine katkıda bulunmaktır" ifadesini kullandı.Borrell, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" değerlendirmesinde bulunmuştu.İran-İsrail gerilimiİsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/abden-iranin-israile-saldirisina-tepki-1082750016.html
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josep borrell, avrupa birliği, ab dışişleri bakanları toplantısı, olağanüstü toplantı, iran, israil, israil-filistin, ortadoğu
josep borrell, avrupa birliği, ab dışişleri bakanları toplantısı, olağanüstü toplantı, iran, israil, israil-filistin, ortadoğu
Borrell, İran’ın operasyonu sonrası AB dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı
15:49 14.04.2024 (güncellendi: 15:50 14.04.2024)
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarını 16 Nisan'da video konferans yoluyla toplanmaya çağırdığını duyurdu.
İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını bildiren Borrell,
"Amacımız bölgenin geriliminin düşürülmesine ve güvenliğine katkıda bulunmaktır
" ifadesini kullandı.
Borrell, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" değerlendirmesinde bulunmuştu.
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.
İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.