https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/borrell-iranin-operasyonu-sonrasi-ab-disisleri-bakanlarini-olaganustu-toplantiya-cagirdi-1082755371.html

Borrell, İran’ın operasyonu sonrası AB dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı

Borrell, İran’ın operasyonu sonrası AB dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarını 16 Nisan'da... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T15:49+0300

2024-04-14T15:49+0300

2024-04-14T15:50+0300

israil- filistin çatışması

josep borrell

avrupa birliği

ab dışişleri bakanları toplantısı

olağanüstü toplantı

iran

israil

israil-filistin

ortadoğu

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İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını bildiren Borrell, "Amacımız bölgenin geriliminin düşürülmesine ve güvenliğine katkıda bulunmaktır" ifadesini kullandı.Borrell, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" değerlendirmesinde bulunmuştu.İran-İsrail gerilimiİsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/abden-iranin-israile-saldirisina-tepki-1082750016.html

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josep borrell, avrupa birliği, ab dışişleri bakanları toplantısı, olağanüstü toplantı, iran, israil, israil-filistin, ortadoğu