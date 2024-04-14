https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/bidendan-netanyahuya-israile-desteklerinin-tam-oldugu-mesaji-1082744493.html

Biden'dan Netanyahu'ya 'İsrail'e desteklerinin tam olduğu' mesajı

Biden'dan Netanyahu'ya 'İsrail'e desteklerinin tam olduğu' mesajı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını ve Netanyahu'ya "İsrail'e desteklerinin tam olduğu" mesajını verdiğini... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T06:27+0300

2024-04-14T06:27+0300

2024-04-14T07:19+0300

dünya

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israil

iran cumhurbaşkanı hasan ruhani

abd

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ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya 'ülkeye desteklerinin tam olduğu' mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini toplayacağını bildirdi.Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "İran ile onun Yemen, Suriye ve Irak'taki bağlantılı örgütleri, bugün İsrail'deki askeri tesislere yönelik benzeri görülmemiş bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum" ifadelerini kullandı.Talimatıyla, İsrail'in savunmasına yardımcı olabilmek için geçen hafta bazı ilave Amerikan askeri unsurlarının bölgeye kaydırıldığına işaret eden Biden, "(İran'dan) Gelen insansız hava araçları ve füzelerin neredeyse tamamını düşürmesinde İsrail'e yardımcı olduk" bilgisini verdi.Netanyahu ile telefon görüşmesine atıf yapan Biden, 'ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz taahhüdünü yeniden vurguladığını' belirtti.Biden, İsrail'in bölgedeki düşmanlarına karşı kendini nasıl savunabileceğini bu gece gösterdiğini kaydetti.Biden, İran'a verilecek ortak diplomatik tepkiyi görüşmek amacıyla pazar günü G-7 liderlerini toplayacağını da ifade etti.İsrail ve bölgedeki diğer müttefik ülkelerle görüşmelerine devam edeceklerini ve sürecin gidişatını değerlendireceklerini belirten Biden, her ne kadar Amerikan askerlerine yönelik herhangi saldırı olmasa da uyanık ve dikkatli davranacakları, vatandaşlarını korumak için ne gerekiyorsa yapacakları mesajını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/biden-ve-netanyahu-iranin-misilleme-saldirilarinin-ardindan-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1082743547.html

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joe biden, benyamin netanyahu, israil, iran cumhurbaşkanı hasan ruhani, abd