https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/abd-ulusal-guvenlik-konseyi-ile-toplantisi-sona-eren-bidendan-israil-aciklamasi-1082743187.html
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ile toplantısı sona eren Biden'dan İsrail açıklaması
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ile toplantısı sona eren Biden'dan İsrail açıklaması
Sputnik Türkiye
İsrail devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıklamış, saldırının ardından ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik ekibi ile bir... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T03:00+0300
2024-04-14T03:00+0300
2024-04-14T04:07+0300
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joe biden
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israil
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Bir Beyaz Saray yetkilisine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası'ndaki görüşmesi şimdilik sona erdi. Yetkili, grubun daha sonra yeniden toplanabileceğini söyledi.Milli Güvenlik Kurulu liderleriyle yapılan toplantının içinden bir fotoğraf paylaşıldı. Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin güncel bilgiler için ulusal güvenlik ekibimle az önce görüştüm. İran ve onun vekillerinden gelen tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tamdır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/risk-buyuyor-israil-iran-saldirisi-tehditi-nedeniyle-okullari-tatil-ilan-etti--1082740387.html
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ile toplantısı sona eren Biden'dan İsrail açıklaması
03:00 14.04.2024 (güncellendi: 04:07 14.04.2024)
İsrail devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıklamış, saldırının ardından ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik ekibi ile bir araya gelmişti. Saatler süren toplantı sonuçlandı. Biden kameralar karşısına geçmezken sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.
Bir Beyaz Saray yetkilisine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası'ndaki görüşmesi şimdilik sona erdi. Yetkili, grubun daha sonra yeniden toplanabileceğini söyledi.
Milli Güvenlik Kurulu liderleriyle yapılan toplantının içinden bir fotoğraf paylaşıldı. Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin güncel bilgiler için ulusal güvenlik ekibimle az önce görüştüm. İran ve onun vekillerinden gelen tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tamdır" ifadelerini kullandı.