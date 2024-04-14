https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-2-iha-imha-edildi-1082765045.html
Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 İHA imha edildi
Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 İHA imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi 2 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini bildirdi. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T23:13+0300
2024-04-14T23:13+0300
2024-04-14T23:27+0300
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insansız hava aracı (iha)
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin akşam saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik sıradaki saldırı girişimini önlendiği belirtildi.Açıklamada, “14 Nisan tarihinde Moskova saatiyle 21.05 (TSİ ile aynı) sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA’lar ile sıradaki terör saldırısını gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce hava savunma sistemlerinin yine Belgorod bölgesi üzerinde farklı saatlerde Ukrayna’ya ait 3 İHA’nın imha edildiğini duyurmuştu.Ukrayna ordusu Belgorod bölgesini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgede terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/tokatta-otobuste-rehine-krizi-kirdigi-soda-sisesiyle-muavini-rehin-aldi-1082764750.html
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belgorod, belgorod, rusya savunma bakanlığı, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), ihlas haber ajansı (iha), ukrayna, ukrayna krizi, rusya
Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 İHA imha edildi
23:13 14.04.2024 (güncellendi: 23:27 14.04.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi 2 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin akşam saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik sıradaki saldırı girişimini önlendiği belirtildi.
Açıklamada, “14 Nisan tarihinde Moskova saatiyle 21.05 (TSİ ile aynı) sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA’lar ile sıradaki terör saldırısını gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce hava savunma sistemlerinin yine Belgorod bölgesi üzerinde farklı saatlerde Ukrayna’ya ait 3 İHA’nın imha edildiğini duyurmuştu.
Ukrayna ordusu Belgorod bölgesini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgede terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.