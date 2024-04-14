https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-2-iha-imha-edildi-1082765045.html

Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 İHA imha edildi

Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 İHA imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi 2 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini bildirdi. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T23:13+0300

2024-04-14T23:13+0300

2024-04-14T23:27+0300

ukrayna krizi

belgorod

belgorod

rusya savunma bakanlığı

iha

iha

iha

iha

insansız hava aracı (iha)

ihlas haber ajansı (iha)

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin akşam saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik sıradaki saldırı girişimini önlendiği belirtildi.Açıklamada, “14 Nisan tarihinde Moskova saatiyle 21.05 (TSİ ile aynı) sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA’lar ile sıradaki terör saldırısını gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce hava savunma sistemlerinin yine Belgorod bölgesi üzerinde farklı saatlerde Ukrayna’ya ait 3 İHA’nın imha edildiğini duyurmuştu.Ukrayna ordusu Belgorod bölgesini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgede terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.

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