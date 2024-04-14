https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/bakan-uraloglu-acikladi-fahis-fiyatla-bilet-satanlara-53-milyon-lira-ceza-kesildi-1082759128.html

Bakan Uraloğlu açıkladı: Fahiş fiyatla bilet satanlara 5.3 milyon lira ceza kesildi

Bakan Uraloğlu açıkladı: Fahiş fiyatla bilet satanlara 5.3 milyon lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, fahiş fiyatlarla bilet satışının engellenmesi ve korsan taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla 4 bin 810... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T18:05+0300

2024-04-14T18:05+0300

2024-04-14T18:12+0300

türkiye

bayram

bayram tatili

ramazan

ramazan bayramı

abdulkadir uraloğlu

otobüs

otobüs bileti

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aştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayram tatillerinde şehirlerarası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluklar yaşandığını ifade ederek, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle yollarda ve yolcu taşımacılığında tedbirler aldıklarına, denetimler yaptıklarına dikkati çekti. Uraloğlu, böylece vatandaşların bayram boyunca rahat ve huzurlu bir şekilde yolculuk ettiklerini kaydetti.Bakanlık ekipleri ve kolluk kuvvetleriyle sahada 7 gün 24 saat denetimleri gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın huzurlu, rahat ve güvenli bir şekilde yolculuklarını tamamlayabilmeleri için yurt genelinde otobüs denetimlerimizi etkin bir şekilde gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.Uraloğlu, otobüs biletlerinin fahiş fiyattan satılmasını önlemek için denetimlerin büyük bir titizlikle yürütüldüğünün altını çizerek, Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecilerin tek tek incelenip, gerekli idari para cezalarının uygulandığına dikkati çekti.Ramazan Bayramı tatilinde şehirlerarası otobüs seyahatlerinde büyük yoğunluk yaşandığını aktaran Uraloğlu, "5 Nisan'dan bugüne kadar 80 bin 195 otobüs seferi gerçekleştirilmiş ve bu seferlerde 2 milyon 759 bin 818 yolcu taşınmıştır" bilgisini paylaştı. 4 bin 810 otobüs denetlendiBakanlık ekipleri ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği içerisinde hareket ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

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