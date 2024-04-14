https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-israilli-mevkidasi-herzog-ile-telefonda-gorustu-1082758061.html
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Herzog ile telefonda görüştü
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Herzog ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T17:00+0300
2024-04-14T17:00+0300
2024-04-14T17:00+0300
israil- filistin çatışması
almanya
frank-walter steinmeier
isaac herzog
israil
iran
iran devrim muhafızları
filistin
gazze
gazze şeridi
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Almanya Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi yaptı. Steinmeier telefon görüşmesinde İran’ın saldırılarının ardından ülkesinin İsrail ile dayanışma içinde olduğu konusunda güvence verdi. Almanya Cumhurbaşkanı “Dün gece İsrail’deki insanlar, saatlerce İran’ın yüzlerce insansız hava araçlarından ve füzelerinden sığınmak zorunda kaldı. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail’in güçlü hava savunmasından dolayı rahatladığını ve gerilimin geniş çaplı tırmanmasının önlenebileceğine dair umudunu taşıdığını dile getirdi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Steinmeier’i ülkesindeki durum ve devam eden siyasi ve askeri istişareler hakkında bilgilendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/disisleri-bakani-hakan-fidan-iranli-mevkidasiyla-gorustu-1082754959.html
almanya
israil
iran
filistin
gazze
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almanya, frank-walter steinmeier, isaac herzog, israil, iran, iran devrim muhafızları, filistin, gazze, gazze şeridi
almanya, frank-walter steinmeier, isaac herzog, israil, iran, iran devrim muhafızları, filistin, gazze, gazze şeridi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Herzog ile telefonda görüştü
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü.
Almanya Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi yaptı.
Steinmeier telefon görüşmesinde İran’ın saldırılarının ardından ülkesinin İsrail ile dayanışma içinde olduğu konusunda güvence verdi. Almanya Cumhurbaşkanı “Dün gece İsrail’deki insanlar, saatlerce İran’ın yüzlerce insansız hava araçlarından ve füzelerinden sığınmak zorunda kaldı. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail’in güçlü hava savunmasından dolayı rahatladığını ve gerilimin geniş çaplı tırmanmasının önlenebileceğine dair umudunu taşıdığını dile getirdi.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Steinmeier’i ülkesindeki durum ve devam eden siyasi ve askeri istişareler hakkında bilgilendirdi.