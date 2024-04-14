https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-israilli-mevkidasi-herzog-ile-telefonda-gorustu-1082758061.html

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Herzog ile telefonda görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Herzog ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T17:00+0300

2024-04-14T17:00+0300

2024-04-14T17:00+0300

israil- filistin çatışması

almanya

frank-walter steinmeier

isaac herzog

israil

iran

iran devrim muhafızları

filistin

gazze

gazze şeridi

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Almanya Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi yaptı. Steinmeier telefon görüşmesinde İran’ın saldırılarının ardından ülkesinin İsrail ile dayanışma içinde olduğu konusunda güvence verdi. Almanya Cumhurbaşkanı “Dün gece İsrail’deki insanlar, saatlerce İran’ın yüzlerce insansız hava araçlarından ve füzelerinden sığınmak zorunda kaldı. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail’in güçlü hava savunmasından dolayı rahatladığını ve gerilimin geniş çaplı tırmanmasının önlenebileceğine dair umudunu taşıdığını dile getirdi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Steinmeier’i ülkesindeki durum ve devam eden siyasi ve askeri istişareler hakkında bilgilendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/disisleri-bakani-hakan-fidan-iranli-mevkidasiyla-gorustu-1082754959.html

almanya

israil

iran

filistin

gazze

gazze şeridi

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Sputnik Türkiye

almanya, frank-walter steinmeier, isaac herzog, israil, iran, iran devrim muhafızları, filistin, gazze, gazze şeridi