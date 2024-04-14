https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/mit-baskani-kalin-ismail-haniyye-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1082762997.html

MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü

MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.Görüşmede Gazze'deki ateşkes müzakereleri ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması, takas konuları ve Gazzelilerin kuzeydeki evlerine dönmelerine ilişkin konular ele alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/ibrahim-kalin-abd-temsilciler-meclisi-uyeleri-ile-bir-ara-gelecek-1082187301.html

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