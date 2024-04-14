https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/mit-baskani-kalin-ismail-haniyye-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1082762997.html
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T21:04+0300
2024-04-14T21:04+0300
2024-04-14T21:39+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.Görüşmede Gazze'deki ateşkes müzakereleri ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması, takas konuları ve Gazzelilerin kuzeydeki evlerine dönmelerine ilişkin konular ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/ibrahim-kalin-abd-temsilciler-meclisi-uyeleri-ile-bir-ara-gelecek-1082187301.html
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MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü
21:04 14.04.2024 (güncellendi: 21:39 14.04.2024)
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.
Görüşmede Gazze'deki ateşkes müzakereleri ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması, takas konuları ve Gazzelilerin kuzeydeki evlerine dönmelerine ilişkin konular ele alındı.