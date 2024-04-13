https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/yerlikayadan-teleferik-kazasina-iliskin-aciklama-29-kisinin-tahliyesine-de-devam-ediliyor-1082726333.html
Yerlikaya’dan teleferik kazasına ilişkin son durum bilgisi: 'Tahliye edilecek 29 kişi kaldı'
Yerlikaya’dan teleferik kazasına ilişkin son durum bilgisi: 'Tahliye edilecek 29 kişi kaldı'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında kurtarılan kişi sayısının 137 olduğunu açıkladı. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T12:13+0300
2024-04-13T12:13+0300
2024-04-13T12:17+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
antalya
teleferik
kaza
tahliye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mahsur kalan 19 kabindeki 137 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. 5 kabinde 29 kişinin tahliyesine de devam edilmektedir" açıklamasında bulundu.Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4, Jandarma Genel Komutanlığına ait 3 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yaptığı belirtilen açıklamada, bölgede 607 arama kurtarma personeli, 8 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 113 araç ve 6 ambulans ile drone görevlendirildiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/afad-8-kabindeki-43-kisinin-tahliyesi-devam-ediyor-1082724789.html
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antalya teleferik kazası, antalya teleferik tahliye, ali yerlikaya teleferik
Yerlikaya’dan teleferik kazasına ilişkin son durum bilgisi: 'Tahliye edilecek 29 kişi kaldı'
12:13 13.04.2024 (güncellendi: 12:17 13.04.2024)
İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında kurtarılan kişi sayısının 137 olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mahsur kalan 19 kabindeki 137 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. 5 kabinde 29 kişinin tahliyesine de devam edilmektedir" açıklamasında bulundu.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4, Jandarma Genel Komutanlığına ait 3 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yaptığı belirtilen açıklamada, bölgede 607 arama kurtarma personeli, 8 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 113 araç ve 6 ambulans ile drone görevlendirildiği açıklandı.