https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/yerlikayadan-teleferik-kazasina-iliskin-aciklama-29-kisinin-tahliyesine-de-devam-ediliyor-1082726333.html

Yerlikaya’dan teleferik kazasına ilişkin son durum bilgisi: 'Tahliye edilecek 29 kişi kaldı'

Yerlikaya’dan teleferik kazasına ilişkin son durum bilgisi: 'Tahliye edilecek 29 kişi kaldı'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında kurtarılan kişi sayısının 137 olduğunu açıkladı. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T12:13+0300

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türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

antalya

teleferik

kaza

tahliye

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mahsur kalan 19 kabindeki 137 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. 5 kabinde 29 kişinin tahliyesine de devam edilmektedir" açıklamasında bulundu.Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4, Jandarma Genel Komutanlığına ait 3 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yaptığı belirtilen açıklamada, bölgede 607 arama kurtarma personeli, 8 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 113 araç ve 6 ambulans ile drone görevlendirildiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/afad-8-kabindeki-43-kisinin-tahliyesi-devam-ediyor-1082724789.html

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