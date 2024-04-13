https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/ukrayna-gucleri-gorlovka-kentini-bombaladi-8-sivil-yaralandi-1082738964.html
Ukrayna güçleri Gorlovka kentini bombaladı: 8 sivil yaralandı
Ukrayna güçleri Gorlovka kentini bombaladı: 8 sivil yaralandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Gorlovka kentine düzenlediği saldırı sonucunda 1’i çocuk 8 kişinin yaralandığı bildirildi 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T19:28+0300
2024-04-13T19:28+0300
2024-04-13T19:32+0300
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Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna güçlerinin saldırısı sonucu 1’i çocuk 8 sivilin yaralandığını belirtti.Prihodko, “Ukrayna silahlı oluşumlarının Gorlovka'ya yönelik bombardımanı sonucu yaralanan sivillerin sayısı 8’e çıktı. Güncellenen bilgilere göre yaralılardan biri çocuk” ifadelerini kullandı.Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce nüfusu 250 binin üzerindeydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiyden-rus-ordusu-itirafi-1082727331.html
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ukrayna, yaralı, çocuk, ölü, gorlovka, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna ordusu, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, yaralı, çocuk, ölü, gorlovka, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna ordusu, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı
Ukrayna güçleri Gorlovka kentini bombaladı: 8 sivil yaralandı
19:28 13.04.2024 (güncellendi: 19:32 13.04.2024)
Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Gorlovka kentine düzenlediği saldırı sonucunda 1’i çocuk 8 kişinin yaralandığı bildirildi
Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna güçlerinin saldırısı sonucu 1’i çocuk 8 sivilin yaralandığını belirtti.
Prihodko, “Ukrayna silahlı oluşumlarının Gorlovka'ya yönelik bombardımanı sonucu yaralanan sivillerin sayısı 8’e çıktı. Güncellenen bilgilere göre yaralılardan biri çocuk” ifadelerini kullandı.
Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce nüfusu 250 binin üzerindeydi.