https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/ukrayna-gucleri-gorlovka-kentini-bombaladi-8-sivil-yaralandi-1082738964.html

Ukrayna güçleri Gorlovka kentini bombaladı: 8 sivil yaralandı

Ukrayna güçleri Gorlovka kentini bombaladı: 8 sivil yaralandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Gorlovka kentine düzenlediği saldırı sonucunda 1’i çocuk 8 kişinin yaralandığı bildirildi 13.04.2024, Sputnik Türkiye

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2024-04-13T19:28+0300

2024-04-13T19:32+0300

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Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna güçlerinin saldırısı sonucu 1’i çocuk 8 sivilin yaralandığını belirtti.Prihodko, “Ukrayna silahlı oluşumlarının Gorlovka'ya yönelik bombardımanı sonucu yaralanan sivillerin sayısı 8’e çıktı. Güncellenen bilgilere göre yaralılardan biri çocuk” ifadelerini kullandı.Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce nüfusu 250 binin üzerindeydi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiyden-rus-ordusu-itirafi-1082727331.html

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