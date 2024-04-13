https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/turkiyeye-yeni-sinir-kapisi-geliyor-ipek-yolu-yeniden-canlanacak-1082724405.html

Türkiye'ye yeni sınır kapısı geliyor: 'İpek Yolu yeniden canlanacak'

Türkiye'ye yeni sınır kapısı geliyor: 'İpek Yolu yeniden canlanacak'

Sputnik Türkiye

Türkiye ve Irak arasındaki dış ticaret hacmini artıracak önemli bir adım olarak Ovaköy Sınır Kapısı açılıyor. Yeni İpek Yolu için stratejik öneme sahip olduğu... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T11:26+0300

2024-04-13T11:26+0300

2024-04-13T11:26+0300

sınır kapısı

ekonomi

türkiye

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resmi gazete

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Habur Gümrük Kapısı üzerindeki yükün hafifletilmesi ve Türkiye ile Irak arasındaki dış ticaret hacminin yükselmesi amacıyla Yeni İpek Yolu için büyük önem taşıyan Ovaköy Sınır Kapısı’nın yakında açılması planlanıyor.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu’nun, 'Ovaköy Sınır Kapısı' ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Bolat, 15 Mayıs 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Mayıs 2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlüğü’nün hukuken kurulduğunu, 20 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Nisan 2014 tarihli BKK kararı ile de Ovaköy mevkisinin daimi hudut kapısı ilan edildiğini anımsattı.Ticaret hacmi artacakBakan Bolat, Ovaköy Gümrük Kapısı’nın açılarak Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlüğü’nde hizmet vermeye başlamasının, Habur Gümrük Kapısı üzerindeki yükü hafifleteceği, bu kapıda verilen gümrük hizmetlerinin kalitesinin artacağı, dolayısıyla Irak ile Türkiye arasında gerçekleşen dış ticaret hacminin yükselmesine katkı sağlayacağının değerlendirildiğini belirterek, “Kalkınma Yolu Projesi’nin önemli bir geçiş güzergahını teşkil edecek olan Ovaköy Gümrük Kapısı’nın açılmasını teminen Irak Hükümeti ile görüşmeler düzenli olarak sürdürülmektedir” dedi.Basra Körfezi’nden Avrupa’ya ulaşılacakKalkınma Yolu Projesi, bin 200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye’yi Basra Körfezi’ndeki Faw Limanı’na bağlayacak bir proje olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa’dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek; bu nedenle de Ovaköy Sınır Kapısı’nın açılması yeni İpek Yolu için büyük önem arz ediyor. Bu İpek Yolu, Basra Körfezi’nden başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul gibi Irak kentlerini Türkiye’ye, oradan da Avrupa’ya ulaştıracak.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni İpek Yolu’nun önemini şu sözlerle vurgulamıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bakanlik-ucuz-arsa-satisi-yapacak-istanbul-ve-ankara-dahil-47-sehir-tarih-verildi-1082723371.html

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