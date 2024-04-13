https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/turkiyeye-yeni-sinir-kapisi-geliyor-ipek-yolu-yeniden-canlanacak-1082724405.html
Türkiye'ye yeni sınır kapısı geliyor: 'İpek Yolu yeniden canlanacak'
Türkiye'ye yeni sınır kapısı geliyor: 'İpek Yolu yeniden canlanacak'
Sputnik Türkiye
Türkiye ve Irak arasındaki dış ticaret hacmini artıracak önemli bir adım olarak Ovaköy Sınır Kapısı açılıyor. Yeni İpek Yolu için stratejik öneme sahip olduğu... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T11:26+0300
2024-04-13T11:26+0300
2024-04-13T11:26+0300
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Habur Gümrük Kapısı üzerindeki yükün hafifletilmesi ve Türkiye ile Irak arasındaki dış ticaret hacminin yükselmesi amacıyla Yeni İpek Yolu için büyük önem taşıyan Ovaköy Sınır Kapısı’nın yakında açılması planlanıyor.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu’nun, 'Ovaköy Sınır Kapısı' ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Bolat, 15 Mayıs 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Mayıs 2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlüğü’nün hukuken kurulduğunu, 20 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Nisan 2014 tarihli BKK kararı ile de Ovaköy mevkisinin daimi hudut kapısı ilan edildiğini anımsattı.Ticaret hacmi artacakBakan Bolat, Ovaköy Gümrük Kapısı’nın açılarak Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlüğü’nde hizmet vermeye başlamasının, Habur Gümrük Kapısı üzerindeki yükü hafifleteceği, bu kapıda verilen gümrük hizmetlerinin kalitesinin artacağı, dolayısıyla Irak ile Türkiye arasında gerçekleşen dış ticaret hacminin yükselmesine katkı sağlayacağının değerlendirildiğini belirterek, “Kalkınma Yolu Projesi’nin önemli bir geçiş güzergahını teşkil edecek olan Ovaköy Gümrük Kapısı’nın açılmasını teminen Irak Hükümeti ile görüşmeler düzenli olarak sürdürülmektedir” dedi.Basra Körfezi’nden Avrupa’ya ulaşılacakKalkınma Yolu Projesi, bin 200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye’yi Basra Körfezi’ndeki Faw Limanı’na bağlayacak bir proje olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa’dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek; bu nedenle de Ovaköy Sınır Kapısı’nın açılması yeni İpek Yolu için büyük önem arz ediyor. Bu İpek Yolu, Basra Körfezi’nden başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul gibi Irak kentlerini Türkiye’ye, oradan da Avrupa’ya ulaştıracak.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni İpek Yolu’nun önemini şu sözlerle vurgulamıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bakanlik-ucuz-arsa-satisi-yapacak-istanbul-ve-ankara-dahil-47-sehir-tarih-verildi-1082723371.html
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sınır kapısı, türkiye, gümrük, gümrük bölgesi, gümrük kapısı, gümrük birliği, basra körfezi, ticaret, resmi gazete
sınır kapısı, türkiye, gümrük, gümrük bölgesi, gümrük kapısı, gümrük birliği, basra körfezi, ticaret, resmi gazete
Türkiye'ye yeni sınır kapısı geliyor: 'İpek Yolu yeniden canlanacak'
Türkiye ve Irak arasındaki dış ticaret hacmini artıracak önemli bir adım olarak Ovaköy Sınır Kapısı açılıyor. Yeni İpek Yolu için stratejik öneme sahip olduğu belirtilen bu proje, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi kapsayarak alternatif bir güzergahı oluşturması hedefleniyor.
Habur Gümrük Kapısı üzerindeki yükün hafifletilmesi ve Türkiye ile Irak arasındaki dış ticaret hacminin yükselmesi amacıyla Yeni İpek Yolu için büyük önem taşıyan Ovaköy Sınır Kapısı’nın yakında açılması planlanıyor.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu’nun, 'Ovaköy Sınır Kapısı' ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Bolat, 15 Mayıs 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Mayıs 2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlüğü’nün hukuken kurulduğunu, 20 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Nisan 2014 tarihli BKK kararı ile de Ovaköy mevkisinin daimi hudut kapısı ilan edildiğini anımsattı.
Bakan Bolat, Ovaköy Gümrük Kapısı’nın açılarak Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlüğü’nde hizmet vermeye başlamasının, Habur Gümrük Kapısı üzerindeki yükü hafifleteceği, bu kapıda verilen gümrük hizmetlerinin kalitesinin artacağı, dolayısıyla Irak ile Türkiye arasında gerçekleşen dış ticaret hacminin yükselmesine katkı sağlayacağının değerlendirildiğini belirterek, “Kalkınma Yolu Projesi’nin önemli bir geçiş güzergahını teşkil edecek olan Ovaköy Gümrük Kapısı’nın açılmasını teminen Irak Hükümeti ile görüşmeler düzenli olarak sürdürülmektedir” dedi.
Basra Körfezi’nden Avrupa’ya ulaşılacak
Kalkınma Yolu Projesi, bin 200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye’yi Basra Körfezi’ndeki Faw Limanı’na bağlayacak bir proje olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa’dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek; bu nedenle de Ovaköy Sınır Kapısı’nın açılması yeni İpek Yolu için büyük önem arz ediyor. Bu İpek Yolu, Basra Körfezi’nden başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul gibi Irak kentlerini Türkiye’ye, oradan da Avrupa’ya ulaştıracak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni İpek Yolu’nun önemini şu sözlerle vurgulamıştı:
“Kalkınma Yolu sadece Türkiye ile Irak için değil, tüm bölge için stratejik öneme haiz, yüksek bir projedir. Bu yolun inşasıyla ortaya çıkacak katma değerden, Avrupa’dan Körfez’e kadar geniş bir coğrafyada milyonlarca insan faydalanacaktır. Bölgesel işbirliğini güçlendirecek, ticaretimizi geliştirecek, beşeri münasebetlerimizi tahkim edecek bu projeyle, diğer kardeş ülkelerin de yakından ilgilendiğini biliyoruz. İnşallah onların da katılımıyla Kalkınma Yolu Projesi’ni bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum.”