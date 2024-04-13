https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bakanlik-ucuz-arsa-satisi-yapacak-istanbul-ve-ankara-dahil-47-sehir-tarih-verildi-1082723371.html

Bakanlık ucuz arsa satışı yapacak: İstanbul ve Ankara dahil 47 şehir tarih verildi

Bakanlık ucuz arsa satışı yapacak: İstanbul ve Ankara dahil 47 şehir tarih verildi

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, taşınmaz yatırımı yapmak isteyenleri ilgilendiren bir duyuru yayınladı. Bakanlık... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T10:39+0300

2024-04-13T10:39+0300

2024-04-13T10:39+0300

ankara

istanbul

ekonomi

arsa

çevre ve şehircilik bakanlığı

yatırım

yatırım alanı

yatırımcı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068334898_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_da27f1fe8af29d01c91b8d4ab6b11f1e.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde 47 ilde bulunan 826 arsayı avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor. Bu arsalar, yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade seçeneğiyle sunulacak.Bakanlık, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkanı sunarak yatırım yapmak isteyenlere cazip bir fırsat yaratıyor. Müzayedeler 24-26 Nisan tarihlerinde saat 10:30'da gerçekleşecek ve online katılım da mümkün olacak. Yatırımcılar, Türkiye genelindeki merkezi konumlardaki bu arsalar için sunulan avantajlı şartlardan yararlanma şansına sahip olacak.İstanbul ve Ankara'da da Konut, ticaret, sanayi ve idari tesis alanı niteliğindeki; Ankara'da 75, İstanbul'da 18, Kahramanmaraş'ta 38, Kırklareli'nde 43, Konya'da 89, Mardin'de 52, Mersin'de 61 muhtelif arsa için alıcılar gün sayıyor. Yüksek talep olan illerde katılım için başvurular başladı.Başvuru tarihleri belli olduAçık artırmalar 24-25-26 Nisan günleri saat 10:30'da yapılacak. TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacak açık artırmaya internet üzerinden de emlakmuzayede.com.tr teklif verilebilecek.Kırklareli ve İstanbul’da satışa çıkan arsaları satın almak istediğini belirten Barış Yüksel, "İstanbul olmazsa eğer Kırklareli benim için ideal olacak. Arsaların konut minvalinde olması çok güzel. Şartlar uygun, peşin alırsam yüzde 25 hakkım olduğunu biliyorum. Arsam olursa ev sahibi olmak daha da kolaylaşır. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum" dedi.Yalçın Güntekin ise "Mersin ve Mardin’den arsa almak istiyorum. Arsa aldıktan sonra orada konut yapmam daha kolay olacak. Şartlar çok güzel çok uygun. 24 ay vade tanınıyor. Çalışan biri olarak bu benim için çok büyük bir kolaylık olacaktır" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/yargitaydan-emsal-karar-16-milyon-emekliyi-ve-kredi-borcu-olanlari-ilgilendiriyor-1082723009.html

ankara

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, istanbul, arsa, çevre ve şehircilik bakanlığı, yatırım, yatırım alanı, yatırımcı