https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bakanlik-ucuz-arsa-satisi-yapacak-istanbul-ve-ankara-dahil-47-sehir-tarih-verildi-1082723371.html
Bakanlık ucuz arsa satışı yapacak: İstanbul ve Ankara dahil 47 şehir tarih verildi
Bakanlık ucuz arsa satışı yapacak: İstanbul ve Ankara dahil 47 şehir tarih verildi
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, taşınmaz yatırımı yapmak isteyenleri ilgilendiren bir duyuru yayınladı. Bakanlık... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T10:39+0300
2024-04-13T10:39+0300
2024-04-13T10:39+0300
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde 47 ilde bulunan 826 arsayı avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor. Bu arsalar, yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade seçeneğiyle sunulacak.Bakanlık, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkanı sunarak yatırım yapmak isteyenlere cazip bir fırsat yaratıyor. Müzayedeler 24-26 Nisan tarihlerinde saat 10:30'da gerçekleşecek ve online katılım da mümkün olacak. Yatırımcılar, Türkiye genelindeki merkezi konumlardaki bu arsalar için sunulan avantajlı şartlardan yararlanma şansına sahip olacak.İstanbul ve Ankara'da da Konut, ticaret, sanayi ve idari tesis alanı niteliğindeki; Ankara'da 75, İstanbul'da 18, Kahramanmaraş'ta 38, Kırklareli'nde 43, Konya'da 89, Mardin'de 52, Mersin'de 61 muhtelif arsa için alıcılar gün sayıyor. Yüksek talep olan illerde katılım için başvurular başladı.Başvuru tarihleri belli olduAçık artırmalar 24-25-26 Nisan günleri saat 10:30'da yapılacak. TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacak açık artırmaya internet üzerinden de emlakmuzayede.com.tr teklif verilebilecek.Kırklareli ve İstanbul’da satışa çıkan arsaları satın almak istediğini belirten Barış Yüksel, "İstanbul olmazsa eğer Kırklareli benim için ideal olacak. Arsaların konut minvalinde olması çok güzel. Şartlar uygun, peşin alırsam yüzde 25 hakkım olduğunu biliyorum. Arsam olursa ev sahibi olmak daha da kolaylaşır. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum" dedi.Yalçın Güntekin ise "Mersin ve Mardin’den arsa almak istiyorum. Arsa aldıktan sonra orada konut yapmam daha kolay olacak. Şartlar çok güzel çok uygun. 24 ay vade tanınıyor. Çalışan biri olarak bu benim için çok büyük bir kolaylık olacaktır" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/yargitaydan-emsal-karar-16-milyon-emekliyi-ve-kredi-borcu-olanlari-ilgilendiriyor-1082723009.html
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ankara, istanbul, arsa, çevre ve şehircilik bakanlığı, yatırım, yatırım alanı, yatırımcı
ankara, istanbul, arsa, çevre ve şehircilik bakanlığı, yatırım, yatırım alanı, yatırımcı
Bakanlık ucuz arsa satışı yapacak: İstanbul ve Ankara dahil 47 şehir tarih verildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, taşınmaz yatırımı yapmak isteyenleri ilgilendiren bir duyuru yayınladı. Bakanlık, Türkiye genelinde 47 ilde toplam 826 farklı arsayı avantajlı koşullarla satışa sunuyor. Peki başvurular nereden yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde 47 ilde bulunan 826 arsayı avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor. Bu arsalar, yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade seçeneğiyle sunulacak.
Bakanlık, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkanı sunarak yatırım yapmak isteyenlere cazip bir fırsat yaratıyor. Müzayedeler 24-26 Nisan tarihlerinde saat 10:30'da gerçekleşecek ve online katılım da mümkün olacak. Yatırımcılar, Türkiye genelindeki merkezi konumlardaki bu arsalar için sunulan avantajlı şartlardan yararlanma şansına sahip olacak.
Konut, ticaret, sanayi ve idari tesis alanı niteliğindeki; Ankara'da 75, İstanbul'da 18, Kahramanmaraş'ta 38, Kırklareli'nde 43, Konya'da 89, Mardin'de 52, Mersin'de 61 muhtelif arsa için alıcılar gün sayıyor. Yüksek talep olan illerde katılım için başvurular başladı.
Başvuru tarihleri belli oldu
Açık artırmalar 24-25-26 Nisan günleri saat 10:30'da yapılacak. TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacak açık artırmaya internet üzerinden de emlakmuzayede.com.tr teklif verilebilecek.
Kırklareli ve İstanbul’da satışa çıkan arsaları satın almak istediğini belirten Barış Yüksel, "İstanbul olmazsa eğer Kırklareli benim için ideal olacak. Arsaların konut minvalinde olması çok güzel. Şartlar uygun, peşin alırsam yüzde 25 hakkım olduğunu biliyorum. Arsam olursa ev sahibi olmak daha da kolaylaşır. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum" dedi.
Yalçın Güntekin ise "Mersin ve Mardin’den arsa almak istiyorum. Arsa aldıktan sonra orada konut yapmam daha kolay olacak. Şartlar çok güzel çok uygun. 24 ay vade tanınıyor. Çalışan biri olarak bu benim için çok büyük bir kolaylık olacaktır" diye konuştu.