https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/antalya-valisi-sahin-teleferik-kazasina-dair-son-durumu-degerlendiriyor-1082720756.html
Antalya Valisi Şahin, teleferik kazasına dair son durumu değerlendiriyor
Antalya Valisi Şahin, teleferik kazasına dair son durumu değerlendiriyor
Sputnik Türkiye
Antalya Valisi Hulusi Şahin, teleferik kazasına dair son durumu değerlendiriyor. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T02:15+0300
2024-04-13T02:15+0300
2024-04-13T02:15+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/i/logo/logo-social.png
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antalya, antalya valiliği
antalya, antalya valiliği
Antalya Valisi Şahin, teleferik kazasına dair son durumu değerlendiriyor
Antalya Valisi Hulusi Şahin, teleferik kazasına dair son durumu değerlendiriyor.