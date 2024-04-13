https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/tamirciye-giden-elektrikli-supurgenin-icinden-15-tane-fare-cikti--1082731792.html
Tamirciye giden elektrikli süpürgenin içinden 15 tane fare çıktı
Tamirciye giden elektrikli süpürgenin içinden 15 tane fare çıktı
Sputnik Türkiye
Iğdır’da bozuk bir elektrikli süpürgenin içinden makinenin çalıştırılmasıyla birlikte çok sayıda fare dışarı çıktı. Tamirci "Makine içinde en az 10-15 tane... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T15:43+0300
2024-04-13T15:43+0300
2024-04-13T15:43+0300
yaşam
fare
elektrikli süpürge
tamirci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0d/1082731879_0:330:1073:934_1920x0_80_0_0_bbe15418a9ac075d22729ee8c46482f7.jpg
Iğdır'da tamircilik yapan Servet Çakmaz, kendisine gelen süpürgeyi kontrol ettikten sonra makinenin anahtar kısmında arıza olduğunu tespit etti. Makinenin tamamını sökmeden anahtar kısmındaki arızayı gideren Çakmaz, makinenin fişini prize taktı. Süpürge makinesinin fişinin prize takılmasıyla çalışan makinenin motor kısmında fareler çıkmaya başladı. Çıkan fareleri görünce şaşıran Çakmaz, makineyi hemen dışarı çıkardı. Dışarıda makineyi açan Çakmaz, farelerin makinenin motor kısmında yuva yaptığını yavrular ile beraber 10-15 farenin makineden çıktığını gördü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası ile kayıt altına alınırken elektrik ustası Çakmaz, hayatı boyunca ilk defa karşılaştığı olay ile büyük bir hayret yaşadığını belirtti ve şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/kovalamacaya-dahil-olan-unlu-oyuncu-otomobil-hirsizini-yakalayip-polise-teslim-etti-1082727285.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0d/1082731879_0:229:1073:1034_1920x0_80_0_0_3cbd21dd8ab079c72cbed4fd85072c01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fare, elektrikli süpürge, tamirci
fare, elektrikli süpürge, tamirci
Tamirciye giden elektrikli süpürgenin içinden 15 tane fare çıktı
Iğdır’da bozuk bir elektrikli süpürgenin içinden makinenin çalıştırılmasıyla birlikte çok sayıda fare dışarı çıktı. Tamirci "Makine içinde en az 10-15 tane fare çıktı. Başıma bu şekil bir şey ilk defa geldi. Bundan dolayı da çok şaşırdım” dedi.
Iğdır'da tamircilik yapan Servet Çakmaz, kendisine gelen süpürgeyi kontrol ettikten sonra makinenin anahtar kısmında arıza olduğunu tespit etti. Makinenin tamamını sökmeden anahtar kısmındaki arızayı gideren Çakmaz, makinenin fişini prize taktı.
Süpürge makinesinin fişinin prize takılmasıyla çalışan makinenin motor kısmında fareler çıkmaya başladı. Çıkan fareleri görünce şaşıran Çakmaz, makineyi hemen dışarı çıkardı.
Dışarıda makineyi açan Çakmaz, farelerin makinenin motor kısmında yuva yaptığını yavrular ile beraber 10-15 farenin makineden çıktığını gördü.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerası ile kayıt altına alınırken elektrik ustası Çakmaz, hayatı boyunca ilk defa karşılaştığı olay ile büyük bir hayret yaşadığını belirtti ve şunları söyledi:
“Bir müşterim süpürge makinesi arızalı diye bana getirdi. Ben de süpürge makinesinin arızasını tespit etmek için ilk önce çalıştırmaya çalıştım. Baktım süpürge makinesi çalışmadı. Süpürge makinesinin anahtar kısmında arıza olduğunu fark ettim. Anahtarı değiştirdiğim zaman hemen çalıştırdım. Çalıştırdıktan sonra makinenin içinde fareler çıkmaya başladı. Burada 5-6 tane fare çıktı. Süpürge makinesini dışarı çıkardık orada açtık. Makinenin içinde fare yavruları da vardı. Makine içinde en az 10-15 tane fare çıktı. Başıma bu şekil bir şey ilk defa geldi. Bundan dolayı da çok şaşırdım.”