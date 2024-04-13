Tamirciye giden elektrikli süpürgenin içinden 15 tane fare çıktı

“Bir müşterim süpürge makinesi arızalı diye bana getirdi. Ben de süpürge makinesinin arızasını tespit etmek için ilk önce çalıştırmaya çalıştım. Baktım süpürge makinesi çalışmadı. Süpürge makinesinin anahtar kısmında arıza olduğunu fark ettim. Anahtarı değiştirdiğim zaman hemen çalıştırdım. Çalıştırdıktan sonra makinenin içinde fareler çıkmaya başladı. Burada 5-6 tane fare çıktı. Süpürge makinesini dışarı çıkardık orada açtık. Makinenin içinde fare yavruları da vardı. Makine içinde en az 10-15 tane fare çıktı. Başıma bu şekil bir şey ilk defa geldi. Bundan dolayı da çok şaşırdım.”