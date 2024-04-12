https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/alevilerin-neden-bir-pkksi-olmaliydi-ifadesine-sorusturma-acildi-1082714158.html

'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' ifadesine soruşturma açıldı

'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' ifadesine soruşturma açıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazıyı yazan ve yayınlayanlar hakkında resen... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T19:52+0300

2024-04-12T19:52+0300

2024-04-12T20:02+0300

türkiye

alevi

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

pkk

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'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazıyı yazan ve yayınlayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.Başsavcılık, bir internet sitesinde yer alan E. B. Y. isimli kişi tarafından yazıldığı iddia edilen, "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazıda, suç olabilecek söz ve beyanlara yer verildiğini belirledi.Bunun üzerine yazan ile yazıyı yayınlayanlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

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