https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/alevilerin-neden-bir-pkksi-olmaliydi-ifadesine-sorusturma-acildi-1082714158.html
'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' ifadesine soruşturma açıldı
'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' ifadesine soruşturma açıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazıyı yazan ve yayınlayanlar hakkında resen... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T19:52+0300
2024-04-12T19:52+0300
2024-04-12T20:02+0300
türkiye
alevi
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazıyı yazan ve yayınlayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.Başsavcılık, bir internet sitesinde yer alan E. B. Y. isimli kişi tarafından yazıldığı iddia edilen, "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazıda, suç olabilecek söz ve beyanlara yer verildiğini belirledi.Bunun üzerine yazan ile yazıyı yayınlayanlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/besiktastaki-yanginda-yeni-detaylar-tadilatin-ilk-gununde-de-yangin-tehlikesi-atlatilmis-1082531640.html
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alevi, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, pkk
alevi, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, pkk
'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' ifadesine soruşturma açıldı
19:52 12.04.2024 (güncellendi: 20:02 12.04.2024)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazıyı yazan ve yayınlayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.
'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazıyı yazan ve yayınlayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık, bir internet sitesinde yer alan E. B. Y. isimli kişi tarafından yazıldığı iddia edilen, "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazıda, suç olabilecek söz ve beyanlara yer verildiğini belirledi.
Bunun üzerine yazan ile yazıyı yayınlayanlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.