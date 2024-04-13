https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/lavrov-iranli-mevkidasi-abdullahiyan-ile-telefonda-gorustu-1082738042.html

Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T18:29+0300

2024-04-13T18:29+0300

2024-04-13T19:32+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

iran

iran devrim muhafızları

iran dışişleri bakanlığı

rusya

rusya savunma bakanlığı

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Suriye’deki İran konsolosluğuna yönelik saldırısını bir kez daha kınadığı belirtildi.Açıklamada, “Ortadoğu'daki duruma özel önem verildi. Rus tarafı, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik hava saldırısını bir kez daha kararlı bir şekilde kınadığını vurguladı. Siyasi cinayetler gibi, dokunulmazlığı ilgili Viyana Sözleşmeleri ile güvence altına alınan diplomatik ve konsolosluk tesislerine yönelik saldırıların kategorik olarak kabul edilemez olduğuna vurgu yapıldı” ifadelerine yer verildi.Bakanların, uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konularda üst düzey koordinasyonun sürdürülmesi yönündeki kararlılığa vurgu yaptığı belirtilerek, “Taraflar, siyasi ve diplomatik alandaki işbirliğinin ilerletilmesinin yanı sıra, ekonomi alanındaki etkileşimi genişletmenin önemini bir kez daha teyit etti” ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/israil-disisleri-bakani-katz-iran-devrim-muhafizlari-teror-orgutu-olarak-ilan-edilsin-1082731390.html

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