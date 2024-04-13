https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/lavrov-iranli-mevkidasi-abdullahiyan-ile-telefonda-gorustu-1082738042.html
Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü
Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T18:29+0300
2024-04-13T18:29+0300
2024-04-13T19:32+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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iran dışişleri bakanlığı
rusya
rusya savunma bakanlığı
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Suriye’deki İran konsolosluğuna yönelik saldırısını bir kez daha kınadığı belirtildi.Açıklamada, “Ortadoğu'daki duruma özel önem verildi. Rus tarafı, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik hava saldırısını bir kez daha kararlı bir şekilde kınadığını vurguladı. Siyasi cinayetler gibi, dokunulmazlığı ilgili Viyana Sözleşmeleri ile güvence altına alınan diplomatik ve konsolosluk tesislerine yönelik saldırıların kategorik olarak kabul edilemez olduğuna vurgu yapıldı” ifadelerine yer verildi.Bakanların, uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konularda üst düzey koordinasyonun sürdürülmesi yönündeki kararlılığa vurgu yaptığı belirtilerek, “Taraflar, siyasi ve diplomatik alandaki işbirliğinin ilerletilmesinin yanı sıra, ekonomi alanındaki etkileşimi genişletmenin önemini bir kez daha teyit etti” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/israil-disisleri-bakani-katz-iran-devrim-muhafizlari-teror-orgutu-olarak-ilan-edilsin-1082731390.html
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Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü
18:29 13.04.2024 (güncellendi: 19:32 13.04.2024)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Suriye’deki İran konsolosluğuna yönelik saldırısını bir kez daha kınadığı belirtildi.
Açıklamada, “Ortadoğu'daki duruma özel önem verildi. Rus tarafı, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik hava saldırısını bir kez daha kararlı bir şekilde kınadığını vurguladı. Siyasi cinayetler gibi, dokunulmazlığı ilgili Viyana Sözleşmeleri ile güvence altına alınan diplomatik ve konsolosluk tesislerine yönelik saldırıların kategorik olarak kabul edilemez olduğuna vurgu yapıldı” ifadelerine yer verildi.
Bakanların, uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konularda üst düzey koordinasyonun sürdürülmesi yönündeki kararlılığa vurgu yaptığı belirtilerek, “Taraflar, siyasi ve diplomatik alandaki işbirliğinin ilerletilmesinin yanı sıra, ekonomi alanındaki etkileşimi genişletmenin önemini bir kez daha teyit etti” ifadeleri kullanıldı.