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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/lavrov-iranli-mevkidasi-abdullahiyan-ile-telefonda-gorustu-1082738042.html
Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü
Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T18:29+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Suriye’deki İran konsolosluğuna yönelik saldırısını bir kez daha kınadığı belirtildi.Açıklamada, “Ortadoğu'daki duruma özel önem verildi. Rus tarafı, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik hava saldırısını bir kez daha kararlı bir şekilde kınadığını vurguladı. Siyasi cinayetler gibi, dokunulmazlığı ilgili Viyana Sözleşmeleri ile güvence altına alınan diplomatik ve konsolosluk tesislerine yönelik saldırıların kategorik olarak kabul edilemez olduğuna vurgu yapıldı” ifadelerine yer verildi.Bakanların, uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konularda üst düzey koordinasyonun sürdürülmesi yönündeki kararlılığa vurgu yaptığı belirtilerek, “Taraflar, siyasi ve diplomatik alandaki işbirliğinin ilerletilmesinin yanı sıra, ekonomi alanındaki etkileşimi genişletmenin önemini bir kez daha teyit etti” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/israil-disisleri-bakani-katz-iran-devrim-muhafizlari-teror-orgutu-olarak-ilan-edilsin-1082731390.html
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Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

18:29 13.04.2024 (güncellendi: 19:32 13.04.2024)
© Sputnik / Григорий СысоевRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Suriye’deki İran konsolosluğuna yönelik saldırısını bir kez daha kınadığı belirtildi.
Açıklamada, “Ortadoğu'daki duruma özel önem verildi. Rus tarafı, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik hava saldırısını bir kez daha kararlı bir şekilde kınadığını vurguladı. Siyasi cinayetler gibi, dokunulmazlığı ilgili Viyana Sözleşmeleri ile güvence altına alınan diplomatik ve konsolosluk tesislerine yönelik saldırıların kategorik olarak kabul edilemez olduğuna vurgu yapıldı” ifadelerine yer verildi.
Bakanların, uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konularda üst düzey koordinasyonun sürdürülmesi yönündeki kararlılığa vurgu yaptığı belirtilerek, “Taraflar, siyasi ve diplomatik alandaki işbirliğinin ilerletilmesinin yanı sıra, ekonomi alanındaki etkileşimi genişletmenin önemini bir kez daha teyit etti” ifadeleri kullanıldı.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2024
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