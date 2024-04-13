https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/sirnak-valiliginden-kamu-gorevlisinin-taciz-iddiasiyla-darbedilmesine-iliskin-aciklama-1082720225.html

Şırnak Valiliği'nden kamu görevlisinin taciz iddiasıyla darbedilmesine ilişkin açıklama

Şırnak Valiliği'nden kamu görevlisinin taciz iddiasıyla darbedilmesine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Şırnak Valiliği, kentte bir kamu görevlisinin taciz iddiasıyla darbedilmesine ilişkin, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını, olaya karışan 4... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T01:26+0300

2024-04-13T01:26+0300

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şırnak valiliği

taciz

cinsel taciz

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Valilikten yapılan açıklamada, saat 21.30 sıralarında kent merkezindeki Orman kavşağında kamu görevlisi Z.Ç'nin, taciz iddiasıyla kalabalık bir grubun saldırısı sonucu darbedildiği belirtildi.Yaralanan Z.Ç'nin 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirilen açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/sirnakta-toplanti-ve-gosteri-yasagi-1082437644.html

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