https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/sirnak-valiliginden-kamu-gorevlisinin-taciz-iddiasiyla-darbedilmesine-iliskin-aciklama-1082720225.html
Şırnak Valiliği'nden kamu görevlisinin taciz iddiasıyla darbedilmesine ilişkin açıklama
Şırnak Valiliği'nden kamu görevlisinin taciz iddiasıyla darbedilmesine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Şırnak Valiliği, kentte bir kamu görevlisinin taciz iddiasıyla darbedilmesine ilişkin, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını, olaya karışan 4... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T01:26+0300
2024-04-13T01:26+0300
2024-04-13T01:26+0300
türkiye
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şırnak valiliği
taciz
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Valilikten yapılan açıklamada, saat 21.30 sıralarında kent merkezindeki Orman kavşağında kamu görevlisi Z.Ç'nin, taciz iddiasıyla kalabalık bir grubun saldırısı sonucu darbedildiği belirtildi.Yaralanan Z.Ç'nin 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirilen açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/sirnakta-toplanti-ve-gosteri-yasagi-1082437644.html
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şırnak, şırnak valiliği, taciz, cinsel taciz
şırnak, şırnak valiliği, taciz, cinsel taciz
Şırnak Valiliği'nden kamu görevlisinin taciz iddiasıyla darbedilmesine ilişkin açıklama
Şırnak Valiliği, kentte bir kamu görevlisinin taciz iddiasıyla darbedilmesine ilişkin, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını, olaya karışan 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 21.30 sıralarında kent merkezindeki Orman kavşağında kamu görevlisi Z.Ç'nin, taciz iddiasıyla kalabalık bir grubun saldırısı sonucu darbedildiği belirtildi.
Yaralanan Z.Ç'nin 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirilen açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.