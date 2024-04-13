https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/sinopta-balikci-teknesiyle-yarisan-cok-sayida-yunus-goruntulendi-1082729152.html
Sinop'ta balıkçı teknesiyle yarışan çok sayıda yunus görüntülendi
Sinop'ta balıkçı teknesiyle yarışan çok sayıda yunus görüntülendi
Sputnik Türkiye
Sinop'ta balıkçı teknesine eşlik eden yunus sürüsü denize açılan balıkçılar tarafından görüntülendi. Yunusların sayısının fazla olması dikkat çekti. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T14:14+0300
2024-04-13T14:14+0300
2024-04-13T14:22+0300
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balıkçı
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Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında tekneleriyle denize açılan balıkçılar, kıyıya seyir halinde oldukları sırada yunus sürüsü ile karşılaştı.Balıkçılar, uzun süre kendilerine eşlik eden yunusları ilgiyle izleyerek cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.Tekneyle yarışan yunusların bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/kovalamacaya-dahil-olan-unlu-oyuncu-otomobil-hirsizini-yakalayip-polise-teslim-etti-1082727285.html
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sinop, yunus, balıkçı
Sinop'ta balıkçı teknesiyle yarışan çok sayıda yunus görüntülendi
14:14 13.04.2024 (güncellendi: 14:22 13.04.2024)
Sinop'ta balıkçı teknesine eşlik eden yunus sürüsü denize açılan balıkçılar tarafından görüntülendi. Yunusların sayısının fazla olması dikkat çekti.
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında tekneleriyle denize açılan balıkçılar, kıyıya seyir halinde oldukları sırada yunus sürüsü ile karşılaştı.
Balıkçılar, uzun süre kendilerine eşlik eden yunusları ilgiyle izleyerek cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.
Tekneyle yarışan yunusların bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.