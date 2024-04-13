https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/sinopta-balikci-teknesiyle-yarisan-cok-sayida-yunus-goruntulendi-1082729152.html

Sinop'ta balıkçı teknesiyle yarışan çok sayıda yunus görüntülendi

Sinop'ta balıkçı teknesiyle yarışan çok sayıda yunus görüntülendi

Sputnik Türkiye

Sinop'ta balıkçı teknesine eşlik eden yunus sürüsü denize açılan balıkçılar tarafından görüntülendi. Yunusların sayısının fazla olması dikkat çekti. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T14:14+0300

2024-04-13T14:14+0300

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yaşam

sinop

yunus

balıkçı

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Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında tekneleriyle denize açılan balıkçılar, kıyıya seyir halinde oldukları sırada yunus sürüsü ile karşılaştı.Balıkçılar, uzun süre kendilerine eşlik eden yunusları ilgiyle izleyerek cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.Tekneyle yarışan yunusların bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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sinop, yunus, balıkçı