https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rusyanin-orenburg-bolgesindeki-sel-sular-buyuk-yerlesim-alanlarina-yaklasiyor-1082682661.html
Rusya’nın Orenburg bölgesindeki sel: Sular büyük yerleşim alanlarına yaklaşıyor
Rusya’nın Orenburg bölgesindeki sel: Sular büyük yerleşim alanlarına yaklaşıyor
Sputnik Türkiye
Orenburg'da Ural Nehri'nde su seviyesinin artmasıyla birlikte taşan suyun Grand Park adlı yerleşim kompleksine yaklaştığı bildirildi. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T19:59+0300
2024-04-11T19:59+0300
2024-04-11T19:59+0300
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Rusya’nın Orenburg bölgesinde Ural Nehri'nde su seviyesinin yükselmesiyle oluşan sel baskınının Grand Park adlı yerleşim kompleksini tehdit etmeye başladığı, kopleksin yakınına bariyerler inşa edildiği bildirildi.Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Ural Nehri'nden taşan sular Orenburg'daki Grand Park adlı yerleşim kompleksine yaklaştı; sızıntıyı önlemek için bölgede toprak ve kırma taştan yapılmış barajlar inşa ediliyor.Görüntülerde, suyun konut kompleksinin en dıştaki binasına kadar yaklaştığı görülüyor.Daha önce Orenburg Belediye Başkanı Sergey Salmin, Grand Park sitesinin sel baskını tehdidi altında olduğunu, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından gönderilen su bariyerlerinin buraya yerleştirilmesinin planlandığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/ural-nehrinde-su-seviyesi-rekor-duzeye-ulasti-orenburgda-binalar-sular-altinda-kaldi-1082655642.html
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rusya, ural, ural nehri, orenburg, sel
rusya, ural, ural nehri, orenburg, sel
Rusya’nın Orenburg bölgesindeki sel: Sular büyük yerleşim alanlarına yaklaşıyor
Orenburg'da Ural Nehri'nde su seviyesinin artmasıyla birlikte taşan suyun Grand Park adlı yerleşim kompleksine yaklaştığı bildirildi.
Rusya’nın Orenburg bölgesinde Ural Nehri'nde su seviyesinin yükselmesiyle oluşan sel baskınının Grand Park adlı yerleşim kompleksini tehdit etmeye başladığı, kopleksin yakınına bariyerler inşa edildiği bildirildi.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Ural Nehri'nden taşan sular Orenburg'daki Grand Park adlı yerleşim kompleksine yaklaştı; sızıntıyı önlemek için bölgede toprak ve kırma taştan yapılmış barajlar inşa ediliyor.
Görüntülerde, suyun konut kompleksinin en dıştaki binasına kadar yaklaştığı görülüyor.
Daha önce Orenburg Belediye Başkanı Sergey Salmin, Grand Park sitesinin sel baskını tehdidi altında olduğunu, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından gönderilen su bariyerlerinin buraya yerleştirilmesinin planlandığını bildirmişti.