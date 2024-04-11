https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rusyanin-orenburg-bolgesindeki-sel-sular-buyuk-yerlesim-alanlarina-yaklasiyor-1082682661.html

Rusya’nın Orenburg bölgesindeki sel: Sular büyük yerleşim alanlarına yaklaşıyor

Rusya’nın Orenburg bölgesindeki sel: Sular büyük yerleşim alanlarına yaklaşıyor

Sputnik Türkiye

Orenburg'da Ural Nehri'nde su seviyesinin artmasıyla birlikte taşan suyun Grand Park adlı yerleşim kompleksine yaklaştığı bildirildi. 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T19:59+0300

2024-04-11T19:59+0300

2024-04-11T19:59+0300

rusya

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ural

ural nehri

orenburg

sel

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Rusya’nın Orenburg bölgesinde Ural Nehri'nde su seviyesinin yükselmesiyle oluşan sel baskınının Grand Park adlı yerleşim kompleksini tehdit etmeye başladığı, kopleksin yakınına bariyerler inşa edildiği bildirildi.Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Ural Nehri'nden taşan sular Orenburg'daki Grand Park adlı yerleşim kompleksine yaklaştı; sızıntıyı önlemek için bölgede toprak ve kırma taştan yapılmış barajlar inşa ediliyor.Görüntülerde, suyun konut kompleksinin en dıştaki binasına kadar yaklaştığı görülüyor.Daha önce Orenburg Belediye Başkanı Sergey Salmin, Grand Park sitesinin sel baskını tehdidi altında olduğunu, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından gönderilen su bariyerlerinin buraya yerleştirilmesinin planlandığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/ural-nehrinde-su-seviyesi-rekor-duzeye-ulasti-orenburgda-binalar-sular-altinda-kaldi-1082655642.html

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