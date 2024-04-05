https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/japonya-rusyaya-yeni-yaptirim-acikladi-motor-yaglari-dahil-164-cesit-urunun-ihracati-yasaklandi-1082488781.html
Japonya, Rusya’ya yeni yaptırım açıkladı: 'Motor yağları dahil 164 çeşit ürünün ihracatı yasaklandı'
Japonya, Rusya’ya yeni yaptırım açıkladı: 'Motor yağları dahil 164 çeşit ürünün ihracatı yasaklandı'
Sputnik Türkiye
Japonya, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat nedeniyle uygulamaya koyduğu yaptırımları genişletti. Aralarında motor yağı, lityum iyon piller ve... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T10:24+0300
2024-04-05T10:24+0300
2024-04-05T10:24+0300
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japonya
rusya
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yaptırım
elmas
ihracat
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Japonya Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rusya’ya ihracatı yasaklanan 164 çeşit ürünün listesini açıkladı.Listede motor yağı, lityum iyon piller ve elektrikli el aletlerinin yanı sıra hidrojen klorür, alüminyum hidroksit, nitroselüloz, gaz ve petrol boru hatları için borular, parça, toz ve atık halindeki renyum yer aldı.Yeni yaptırım kapsamında, uygulanmakta olan ihracatı yasak ana metallerden yapılmış ürünlerin listesi de genişletildi.Başta cilalama aletleri olmak üzere ahşap, mantar, sert kauçuk ve plastik malzemeleri işlemek için elektrikli aletlerin ihracatı da yeni yaptırım kapsamına dahil edilirken artık Japonya’dan Rusya’ya mikrotom ve termostat satışı da mümkün olmayacak.Daha önce yaptırım uygulanan gemiler listesi de genişletilirken yüzer veya suya daldırılabilir sondaj veya üretim platformları dahil edildi.Yeni yaptırım kararı ithalatı da etkiledi. Rusya menşeli endüstriyel olmayan elmasların Japonya’ya girişi yasaklandı.Hükümetin bugün aldığı ihracat yasağının resmi olarak 10 Nisan’da ilan edileceği ve 17 Nisan’da yürürlüğe gireceği bildirildi. Rus elmasların ithalat yasağı da 10 Mayıs’ta yürürlüğe girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240220/japonya-savunma-harcamalarini-arttirmak-istiyor--1080905234.html
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japonya, rusya, lityum pil, yaptırım, elmas, ihracat, ithalat
japonya, rusya, lityum pil, yaptırım, elmas, ihracat, ithalat
Japonya, Rusya’ya yeni yaptırım açıkladı: 'Motor yağları dahil 164 çeşit ürünün ihracatı yasaklandı'
Japonya, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat nedeniyle uygulamaya koyduğu yaptırımları genişletti. Aralarında motor yağı, lityum iyon piller ve elektrikli el aletlerinin de bulunduğu 164 çeşit ürünün Rusya’ya ihracatı yasaklandı.
Japonya Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rusya’ya ihracatı yasaklanan 164 çeşit ürünün listesini açıkladı.
Listede motor yağı, lityum iyon piller ve elektrikli el aletlerinin yanı sıra hidrojen klorür, alüminyum hidroksit, nitroselüloz, gaz ve petrol boru hatları için borular, parça, toz ve atık halindeki renyum yer aldı.
Yeni yaptırım kapsamında, uygulanmakta olan ihracatı yasak ana metallerden yapılmış ürünlerin listesi de genişletildi.
Başta cilalama aletleri olmak üzere ahşap, mantar, sert kauçuk ve plastik malzemeleri işlemek için elektrikli aletlerin ihracatı da yeni yaptırım kapsamına dahil edilirken artık Japonya’dan Rusya’ya mikrotom ve termostat satışı da mümkün olmayacak.
Daha önce yaptırım uygulanan gemiler listesi de genişletilirken yüzer veya suya daldırılabilir sondaj veya üretim platformları dahil edildi.
Yeni yaptırım kararı ithalatı da etkiledi. Rusya menşeli endüstriyel olmayan elmasların Japonya’ya girişi yasaklandı.
Hükümetin bugün aldığı ihracat yasağının resmi olarak 10 Nisan’da ilan edileceği ve 17 Nisan’da yürürlüğe gireceği bildirildi. Rus elmasların ithalat yasağı da 10 Mayıs’ta yürürlüğe girecek.