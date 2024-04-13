https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/pakistanda-yildirim-carpmasindan-dolayi-25-kisi-hayatini-kaybetti--1082737916.html

Pakistan'da yıldırım çarpmasından dolayı 25 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da yıldırım çarpmasından dolayı 25 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Pakistan'ın Belucistan, Pencap ve Sindh eyaletlerinde şiddetli yağışlar sırasında yıldırım düşmesi nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T18:24+0300

2024-04-13T18:24+0300

2024-04-13T18:24+0300

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şimşek

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Pakistan'ın Belucistan, Pencap ve Sindh eyaletlerinde şiddetli yağışlar sırasında yıldırım düşmesi en az 25 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Pencap eyaletinde 16 kişi farklı noktalara yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirirken, Belucistan ve Sindh eyaletlerinde ise 9 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun tarım işçisi olduğu açıklandı. Yıldırım nedeniyle birçok kişi yaralanırken evlerde de maddi hasar meydana geldi. Pakistan Meteoroloji Ofisi, yağışların devam edeceğini bildirirken, halkı özellikle gök gürültülü sağanak sırasında kapalı mekanlarda bulunmaları konusunda uyardı.

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pakistan, yıldırım, şimşek, ölüm, toplu ölüm, yaralı, ağır yaralı, tarım