https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/pakistanda-yildirim-carpmasindan-dolayi-25-kisi-hayatini-kaybetti--1082737916.html
Pakistan'da yıldırım çarpmasından dolayı 25 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da yıldırım çarpmasından dolayı 25 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Pakistan'ın Belucistan, Pencap ve Sindh eyaletlerinde şiddetli yağışlar sırasında yıldırım düşmesi nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T18:24+0300
2024-04-13T18:24+0300
2024-04-13T18:24+0300
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Pakistan'ın Belucistan, Pencap ve Sindh eyaletlerinde şiddetli yağışlar sırasında yıldırım düşmesi en az 25 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Pencap eyaletinde 16 kişi farklı noktalara yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirirken, Belucistan ve Sindh eyaletlerinde ise 9 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun tarım işçisi olduğu açıklandı. Yıldırım nedeniyle birçok kişi yaralanırken evlerde de maddi hasar meydana geldi. Pakistan Meteoroloji Ofisi, yağışların devam edeceğini bildirirken, halkı özellikle gök gürültülü sağanak sırasında kapalı mekanlarda bulunmaları konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/almanya-ukraynaya-bir-patriot-sistemi-daha-teslim-edecek-1082733741.html
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pakistan, yıldırım, şimşek, ölüm, toplu ölüm, yaralı, ağır yaralı, tarım
pakistan, yıldırım, şimşek, ölüm, toplu ölüm, yaralı, ağır yaralı, tarım
Pakistan'da yıldırım çarpmasından dolayı 25 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'ın Belucistan, Pencap ve Sindh eyaletlerinde şiddetli yağışlar sırasında yıldırım düşmesi nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Belucistan, Pencap ve Sindh eyaletlerinde şiddetli yağışlar sırasında yıldırım düşmesi en az 25 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Pencap eyaletinde 16 kişi farklı noktalara yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirirken, Belucistan ve Sindh eyaletlerinde ise 9 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun tarım işçisi olduğu açıklandı.
Yıldırım nedeniyle birçok kişi yaralanırken evlerde de maddi hasar meydana geldi. Pakistan Meteoroloji Ofisi, yağışların devam edeceğini bildirirken, halkı özellikle gök gürültülü sağanak sırasında kapalı mekanlarda bulunmaları konusunda uyardı.