https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/ozan-tufan-yildizlasti-hull-city-farkli-kazandi-1082739254.html
Ozan Tufan yıldızlaştı, Hull City farklı kazandı
Ozan Tufan yıldızlaştı, Hull City farklı kazandı
Sputnik Türkiye
İngiltere Championship'in 43. haftasında Hull City, Ozan Tufan'ın 1 gol, 1 asist yaptığı maçta Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup etti. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T19:43+0300
2024-04-13T19:43+0300
2024-04-13T21:11+0300
spor
ozan tufan
hull city
abdülkadir ömür
ingiltere
ingiltere futbol federasyonu
ingiltere championship
acun ilıcalı
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İngiltere Championship'in 43. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Queens Park Rangers ile karşılaştı. Milli futbolcular Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür 11'de maça başladı. 8. dakikada Ozan Tufan ceza sahası dışından şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. 27. dakikada Ozan Tufan'ın asistinde Fabio Carvalho farkı 2'ye çıkardı. Son sözü 53. dakikada Jaden Philogene-Bidace söyledi ve Hull City sahadan 3-0 galip ayrıldı.Öte yandan 11'de başladığı müsabakada Abdülkadir Ömür 68. dakikada yerini Ryan Giles'e bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/fnerbahceden-oosterwoldenin-sakatligi-hakkinda-aciklama-1082731076.html
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Ozan Tufan yıldızlaştı, Hull City farklı kazandı
19:43 13.04.2024 (güncellendi: 21:11 13.04.2024)
İngiltere Championship'in 43. haftasında Hull City, Ozan Tufan'ın 1 gol, 1 asist yaptığı maçta Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup etti.
İngiltere Championship'in 43. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Queens Park Rangers ile karşılaştı.
Milli futbolcular Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür 11'de maça başladı. 8. dakikada Ozan Tufan ceza sahası dışından şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. 27. dakikada Ozan Tufan'ın asistinde Fabio Carvalho farkı 2'ye çıkardı. Son sözü 53. dakikada Jaden Philogene-Bidace söyledi ve Hull City sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Öte yandan 11'de başladığı müsabakada Abdülkadir Ömür 68. dakikada yerini Ryan Giles'e bıraktı.