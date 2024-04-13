https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/ozan-tufan-yildizlasti-hull-city-farkli-kazandi-1082739254.html

Ozan Tufan yıldızlaştı, Hull City farklı kazandı

Ozan Tufan yıldızlaştı, Hull City farklı kazandı

Sputnik Türkiye

İngiltere Championship'in 43. haftasında Hull City, Ozan Tufan'ın 1 gol, 1 asist yaptığı maçta Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup etti. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T19:43+0300

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spor

ozan tufan

hull city

abdülkadir ömür

ingiltere

ingiltere futbol federasyonu

ingiltere championship

acun ilıcalı

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İngiltere Championship'in 43. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Queens Park Rangers ile karşılaştı. Milli futbolcular Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür 11'de maça başladı. 8. dakikada Ozan Tufan ceza sahası dışından şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. 27. dakikada Ozan Tufan'ın asistinde Fabio Carvalho farkı 2'ye çıkardı. Son sözü 53. dakikada Jaden Philogene-Bidace söyledi ve Hull City sahadan 3-0 galip ayrıldı.Öte yandan 11'de başladığı müsabakada Abdülkadir Ömür 68. dakikada yerini Ryan Giles'e bıraktı.

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ozan tufan, hull city, abdülkadir ömür, ingiltere, ingiltere futbol federasyonu, ingiltere championship, acun ilıcalı