https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/fnerbahceden-oosterwoldenin-sakatligi-hakkinda-aciklama-1082731076.html
Fenerbahçe'den Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında açıklama
Fenerbahçe'den Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında açıklama
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynanan çeyrek final ilk maçında sakatlık geçiren Jayden Oosterwolde'nin... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T15:10+0300
2024-04-13T15:10+0300
2024-04-13T15:10+0300
spor
türkiye
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
sakatlık
jayden oosterwolde
olympiakos
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Fenerbahçe kulübünün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde, yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.Oosterwolde Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında 43. dakikasında sakatlık yaşamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/fenerbahce-uefa-konferans-ligi-ceyrek-finali-ilk-macinda-olympiakosa-3-2-yenildi-1082685774.html
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oosterwolde'nin sakatlığı, fenerbahçe oosterwolde
oosterwolde'nin sakatlığı, fenerbahçe oosterwolde
Fenerbahçe'den Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında açıklama
Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynanan çeyrek final ilk maçında sakatlık geçiren Jayden Oosterwolde'nin durumu hakkında açıklama yaptı.
Fenerbahçe kulübünün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde, yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
Oosterwolde Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında 43. dakikasında sakatlık yaşamıştı.