https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/muhittin-bocekten-teleferik-kazasinda-son-duruma-iliskin-aciklama-155-vatandasimizi-kurtardik-1082730361.html
Muhittin Böcek'ten teleferik kazasında son duruma ilişkin açıklama: 155 vatandaşımızı kurtardık
Muhittin Böcek'ten teleferik kazasında son duruma ilişkin açıklama: 155 vatandaşımızı kurtardık
Sputnik Türkiye
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, teleferik kazasıyla ilgili verdiği son bilgilere göre toplam 155 kişi kurtarıldı, 3 kabinde bulunan 13... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T14:58+0300
2024-04-13T14:58+0300
2024-04-13T15:15+0300
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Antalya'da 1 kişinin ölümü 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan 184 kişiden geriye kalan 13 kazazedenin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile kriz masasının oluşturulduğu Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'da yaptığı açıklamada, teleferikte mahsur kalanların tahliye sürecinin devam ettiğini kaydetti.Teleferik kazasıyla ilgili son gelişmeleri paylaşan Böcek, "Dün 17.28 sularında talihsiz bir kaza yaşadık teleferikle ilgili. Bir kabinin çarpması sonucu bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 vatandaşımız yaralandı. Ayrıca tahliye sürecinde 3 vatandaşımız daha yaralandı. Bunun dışında bir sıkıntımız bulunmuyor ve 21 kabinden 155 vatandaşımızı kurtardık. Ayrıca şu an 3 kabinde bulunan 13 vatandaşımızı kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Tüm güvenlik güçlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.'Teleferikte gerekli bakım ve onarımlar yapıldı mı?' sorusuna yanıtCHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.Teleferikte gerekli bakım ve onarımların yapılıp yapılmadığı yönündeki sorularla karşılaştıklarını dile getiren Yavuzyılmaz, "Antalya Büyükşehir Belediyemizin şirketi olan ANET A.Ş'nin bakım ve onarımla ilgili yaptığı sözleşmeler, bakım onarım raporları tarafımızca incelenmiştir. Yıllık periyodik bakım ve onarımların yapıldığı, aylık ve haftalık bakım ve onarımların yaptırıldığı ve takip edildiği tarafımızca tespit edilmiştir" diye konuştu.Yavuzyılmaz, 2017'de açılan teleferik sisteminin 2018'de hangi firma tarafından bakım onarımı yapıldıysa sonraki yıllarda da aynı firmayla anlaşma yapıldığını kaydetti.Türkiye'de teleferiklerle, asansörlerle ilgili yeni bir mevzuat çalışması yapılması gerektiğine dikkati çeken Yavuzyılmaz, bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/yerlikayadan-teleferik-kazasina-iliskin-aciklama-29-kisinin-tahliyesine-de-devam-ediliyor-1082726333.html
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teleferik kazasında son durum, teleferik kazası antalya, teleferik kazası yaralı sayısı, teleferik kazası nasıl oldu
teleferik kazasında son durum, teleferik kazası antalya, teleferik kazası yaralı sayısı, teleferik kazası nasıl oldu
Muhittin Böcek'ten teleferik kazasında son duruma ilişkin açıklama: 155 vatandaşımızı kurtardık
14:58 13.04.2024 (güncellendi: 15:15 13.04.2024)
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, teleferik kazasıyla ilgili verdiği son bilgilere göre toplam 155 kişi kurtarıldı, 3 kabinde bulunan 13 kişi içinse kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Antalya'da 1 kişinin ölümü 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan 184 kişiden geriye kalan 13 kazazedenin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile kriz masasının oluşturulduğu Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'da yaptığı açıklamada, teleferikte mahsur kalanların tahliye sürecinin devam ettiğini kaydetti.
Teleferik kazasıyla ilgili son gelişmeleri paylaşan Böcek, "Dün 17.28 sularında talihsiz bir kaza yaşadık teleferikle ilgili. Bir kabinin çarpması sonucu bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 vatandaşımız yaralandı. Ayrıca tahliye sürecinde 3 vatandaşımız daha yaralandı. Bunun dışında bir sıkıntımız bulunmuyor ve 21 kabinden 155 vatandaşımızı kurtardık. Ayrıca şu an 3 kabinde bulunan 13 vatandaşımızı kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Tüm güvenlik güçlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
'Teleferikte gerekli bakım ve onarımlar yapıldı mı?' sorusuna yanıt
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.
Teleferikte gerekli bakım ve onarımların yapılıp yapılmadığı yönündeki sorularla karşılaştıklarını dile getiren Yavuzyılmaz, "Antalya Büyükşehir Belediyemizin şirketi olan ANET A.Ş'nin bakım ve onarımla ilgili yaptığı sözleşmeler, bakım onarım raporları tarafımızca incelenmiştir. Yıllık periyodik bakım ve onarımların yapıldığı, aylık ve haftalık bakım ve onarımların yaptırıldığı ve takip edildiği tarafımızca tespit edilmiştir" diye konuştu.
Yavuzyılmaz, 2017'de açılan teleferik sisteminin 2018'de hangi firma tarafından bakım onarımı yapıldıysa sonraki yıllarda da aynı firmayla anlaşma yapıldığını kaydetti.
Türkiye'de teleferiklerle, asansörlerle ilgili yeni bir mevzuat çalışması yapılması gerektiğine dikkati çeken Yavuzyılmaz, bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını diledi.