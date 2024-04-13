Türkiye
Malatya'da deprem
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
09:00
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
11:21
2 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
11:33
1 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
11:44
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
12:08
6 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
12:25
15 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
13:10
4 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
13:24
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
13:37
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
14:12
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
14:25
4 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
14:40
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
14:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
15:08
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
15:21
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
15:34
1 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
15:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin NATO çıkmazı: 10 bin askeri 100 bin gibi gösterme çabası
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Crocus saldırganları itiraf etti
16:10
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
16:17
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
16:23
2 dk
SESLİ HABER
Alman ordusunda bütçe krizi
16:29
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
16:38
9 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
16:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
17:06
53 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
18:00
58 dk
BAYRAM ÖZEL
Eski bayramlarda adetler nasıldı? Kutlama nasıl yapılırdı?
19:00
92 dk
SESLİ HABER
Bu ortaklık, Batı hegemonyasının korkulu rüyası
20:36
2 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
20:46
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
20:56
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
21:04
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz istihbaratının planı suya düştü
21:09
3 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'a mektup: Silah vermeyi kes
21:16
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
21:21
2 dk
SESLİ HABER
Macron’un sözleri Fransızları korkuttu: Bu bir çılgınlık
21:28
2 dk
SESLİ HABER
“Saniyede 80 bin dolar basıyoruz” dedi ve ekledi: Yurtdışından evler aldılar
21:34
1 dk
SESLİ HABER
Özel savunma şirketi yüzlerce milyon Euro harcadı
21:51
1 dk
SESLİ HABER
AB temsilcisine yanıt: Yılışık, alçak, aşağılık herif
22:10
3 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
22:17
5 dk
SESLİ HABER
5’inci yılında böyle seslendi: İngiltere ve ABD için utanç
22:36
2 dk
SESLİ HABER
ABD çareyi Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinde buldu
23:10
2 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
07:12
2 dk
SESLİ HABER
Savaş yıldırmadı, hayata humus satarak tutundu
07:18
2 dk
SESLİ HABER
Crocus saldırganları itiraf etti
07:27
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
08:13
8 dk
SESLİ HABER
Alman ordusunda bütçe krizi
08:30
2 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
08:39
2 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
08:50
6 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
09:00
15 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
09:21
2 dk
SESLİ HABER
Bu ortaklık, Batı hegemonyasının korkulu rüyası
09:31
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
09:40
2 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
09:48
1 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
10:00
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz istihbaratının planı suya düştü
10:09
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
10:18
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
10:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Macron’un sözleri Fransızları korkuttu: Bu bir çılgınlık
11:18
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
11:27
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
11:37
2 dk
SESLİ HABER
“Saniyede 80 bin dolar basıyoruz” dedi ve ekledi: Yurtdışından evler aldılar
11:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
11:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
12:09
1 dk
SESLİ HABER
Özel savunma şirketi yüzlerce milyon Euro harcadı
12:18
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
12:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'a mektup: Silah vermeyi kes
13:21
2 dk
SESLİ HABER
AB temsilcisine yanıt: Yılışık, alçak, aşağılık herif
13:35
3 dk
SESLİ HABER
5’inci yılında böyle seslendi: İngiltere ve ABD için utanç
13:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’nin NATO çıkmazı: 10 bin askeri 100 bin gibi gösterme çabası
14:19
3 dk
SESLİ HABER
ABD çareyi Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinde buldu
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
16:09
4 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
16:37
3 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
16:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
17:25
9 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
17:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
18:08
5 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
18:39
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/malatyada-deprem--1082734282.html
Malatya'da deprem
Malatya'da deprem
Sputnik Türkiye
Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T17:01+0300
2024-04-13T17:02+0300
türkiye
malatya
deprem
afad
kandilli
kandilli rasathanesi
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bayram-tatili-donus-yolundaki-suruculere-onemli-uyari-yol-hipnozuolmayin-1082733480.html
türkiye
malatya
kandilli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
malatya, deprem, afad, kandilli, kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
malatya, deprem, afad, kandilli, kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi

Malatya'da deprem

17:01 13.04.2024 (güncellendi: 17:02 13.04.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2024
© İHA
Abone ol
Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
YAŞAM
Bayram tatili dönüş yolundaki sürücülere önemli uyarı: 'Yol hipnozu olmayın'
16:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала