https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/malatyada-deprem--1082734282.html
Malatya'da deprem
Malatya'da deprem
Sputnik Türkiye
Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T17:01+0300
2024-04-13T17:01+0300
2024-04-13T17:02+0300
türkiye
malatya
deprem
afad
kandilli
kandilli rasathanesi
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
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Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bayram-tatili-donus-yolundaki-suruculere-onemli-uyari-yol-hipnozuolmayin-1082733480.html
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malatya, deprem, afad, kandilli, kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
malatya, deprem, afad, kandilli, kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
Malatya'da deprem
17:01 13.04.2024 (güncellendi: 17:02 13.04.2024)
Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.