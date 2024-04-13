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Bayram tatili dönüş yolundaki sürücülere önemli uyarı: 'Yol hipnozu olmayın'
Bayram tatili dönüş yolundaki sürücülere önemli uyarı: 'Yol hipnozu olmayın'
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Uzmanlar, araç kullanırken sürücülerin karşılaşabileceği yol hipnozu tehlikesine dikkat çekiyor. Bu durum, sürücülerin uzun süre aynı hızla ve sabit bir rotada... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
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Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte yollarda trafik yoğunluğu artıyor. Bu dönemde sürücülerin karşılaşabileceği önemli bir risk ise yol hipnozu. Uzmanlar, uzun yolculuklar sırasında dikkat kaybını önlemek için sürücülere saat başı mola vermelerini ve araçlarını kontrol etmelerini tavsiye ediyor.Yol hipnozu nedir?Yol hipnozu, uzun süre sabit hızla ve tekdüze bir yolda seyahat eden sürücülerin dikkatlerini kaybetmeleri ve farkındalıklarını yitirmeleri durumunu ifade eder. Bu durum, sürücünün güvenliğini ve trafikteki diğer insanların güvenliğini tehlikeye atabilir.Yol hipnozu nasıl önlenir?Yol hipnozundan kaçınmak için sürücülere şu öneriler sunuluyor:Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, tatil sonrası araçlarıyla yola çıkacak olan vatandaşlara güvenli ve konforlu bir seyahat için uyarılarda bulundu.'Saat başı mola verin'Ceylan, yol hipnozundan korunmak için saat başı molanın önemine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
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yol hipnozu nedir, yol hipnozu nasıl önlenir, yol hipnozu hakkında bilgi, yol hipnozu ekşi, yol hipnozu tedavi, yol hipnozu ne zaman başlar, uzun yol hipnozu, yol hipnozu kaç saat sürer, yol hipnozu ne zaman olur

Bayram tatili dönüş yolundaki sürücülere önemli uyarı: 'Yol hipnozu olmayın'

16:48 13.04.2024
© AA / Cemal Yurttaşİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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Uzmanlar, araç kullanırken sürücülerin karşılaşabileceği yol hipnozu tehlikesine dikkat çekiyor. Bu durum, sürücülerin uzun süre aynı hızla ve sabit bir rotada seyahat etmeleri sonucu farkındalıklarını yitirmelerine neden olabiliyor. Peki, bayram tatili trafiği içinde yol hipnozu nasıl önlenir?
Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte yollarda trafik yoğunluğu artıyor. Bu dönemde sürücülerin karşılaşabileceği önemli bir risk ise yol hipnozu. Uzmanlar, uzun yolculuklar sırasında dikkat kaybını önlemek için sürücülere saat başı mola vermelerini ve araçlarını kontrol etmelerini tavsiye ediyor.

Yol hipnozu nedir?

Yol hipnozu, uzun süre sabit hızla ve tekdüze bir yolda seyahat eden sürücülerin dikkatlerini kaybetmeleri ve farkındalıklarını yitirmeleri durumunu ifade eder. Bu durum, sürücünün güvenliğini ve trafikteki diğer insanların güvenliğini tehlikeye atabilir.

Yol hipnozu nasıl önlenir?

Yol hipnozundan kaçınmak için sürücülere şu öneriler sunuluyor:
1.
Dinlenme Molaları: Uzun yolculuklar sırasında düzenli aralıklarla mola vermek, sürücünün dikkatini toparlamasına yardımcı olur.
2.
Değişken Sürüş Koşulları: Hız ve rota değişikliği yapmak, sürücünün odaklanmasını sağlayarak yol hipnozunu engeller.
3.
Dikkati Dağıtan Unsurları Önlemek: Müzik, telefon görüşmeleri ve diğer dikkat dağıtıcı unsurları minimumda tutmak, sürücünün odağını yola vermesine yardımcı olur.
4.
Gözleri Dinlendirme: Uzun süre aynı noktaya bakmaktan kaçınmak ve gözleri dinlendirmek için ara sıra farklı odak noktalarına bakmak önemlidir.
Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, tatil sonrası araçlarıyla yola çıkacak olan vatandaşlara güvenli ve konforlu bir seyahat için uyarılarda bulundu.

'Saat başı mola verin'

Ceylan, yol hipnozundan korunmak için saat başı molanın önemine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
Belli süre araç kullandığımız zaman yani mola süresini geçirirsek gözlerde dalma başlıyor. Yani yol hipnozu dediğimiz bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Böyle durumlarla karşılaşmamak için kesinlikle dinlenme sürelerini daha fazla yapmamız lazım. Yani dalgın bir şekilde araç kullanırsak biz yolun kenarında bulunan bir ağacı yolun ortasına gelmiş gibi görebiliriz ya da yolun ortasında olan bir engeli yolun sağında veya solundaymış gibi görebiliriz. İşte bu göz dalması, yol hipnozu dediğimiz olay meydana gelir.
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