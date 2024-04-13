https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bayram-tatili-donus-yolundaki-suruculere-onemli-uyari-yol-hipnozuolmayin-1082733480.html

Bayram tatili dönüş yolundaki sürücülere önemli uyarı: 'Yol hipnozu olmayın'

Bayram tatili dönüş yolundaki sürücülere önemli uyarı: 'Yol hipnozu olmayın'

Sputnik Türkiye

Uzmanlar, araç kullanırken sürücülerin karşılaşabileceği yol hipnozu tehlikesine dikkat çekiyor. Bu durum, sürücülerin uzun süre aynı hızla ve sabit bir rotada... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T16:48+0300

2024-04-13T16:48+0300

2024-04-13T16:48+0300

yaşam

bayram

bayram tatili

trafik

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trafik kontrolü

trafik ihlali

trafik cezası

yol

hipnoz

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Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte yollarda trafik yoğunluğu artıyor. Bu dönemde sürücülerin karşılaşabileceği önemli bir risk ise yol hipnozu. Uzmanlar, uzun yolculuklar sırasında dikkat kaybını önlemek için sürücülere saat başı mola vermelerini ve araçlarını kontrol etmelerini tavsiye ediyor.Yol hipnozu nedir?Yol hipnozu, uzun süre sabit hızla ve tekdüze bir yolda seyahat eden sürücülerin dikkatlerini kaybetmeleri ve farkındalıklarını yitirmeleri durumunu ifade eder. Bu durum, sürücünün güvenliğini ve trafikteki diğer insanların güvenliğini tehlikeye atabilir.Yol hipnozu nasıl önlenir?Yol hipnozundan kaçınmak için sürücülere şu öneriler sunuluyor:Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, tatil sonrası araçlarıyla yola çıkacak olan vatandaşlara güvenli ve konforlu bir seyahat için uyarılarda bulundu.'Saat başı mola verin'Ceylan, yol hipnozundan korunmak için saat başı molanın önemine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/uzmanlardan-onemli-uyari-sakin-umumi-klozete-tuvalet-kagidi-serip-oturmayin-1082699409.html

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