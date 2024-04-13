https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/kocaelinde-yag-fabrikasinda-yangin-cikti-1082740234.html
Kocaeli'nde yağ fabrikasında yangın çıktı
Kocaeli'nde yağ fabrikasında yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde madeni yağ üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T20:57+0300
2024-04-13T20:57+0300
2024-04-13T21:10+0300
türkiye
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yangın
fabrika
itfaiyeci
itfaiye
itfaiye ekipleri
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Yaylacık Mahallesi Kıvılcım Sokak'taki bir madeni yağ fabrikasında saat 18.45 sularında meydana gelen olayda, üretim alanında bulunan madeni yağ tanklarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması üzerine kişiler, durumu panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçelerinden çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda fabrikanın dış cephesinde ve madeni yağ üretim tanklarında hasar meydana geldiği belirlendi. Yangında herhangi bir yaralanan veya dumandan etkilenen olmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/beyoglunda-silahli-saldiri-yasandi-1-kisi-hayatini-kaybetti-4-kisi-yarali--1082739817.html
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kocaeli, yangın, fabrika, itfaiyeci, itfaiye, itfaiye ekipleri
kocaeli, yangın, fabrika, itfaiyeci, itfaiye, itfaiye ekipleri
Kocaeli'nde yağ fabrikasında yangın çıktı
20:57 13.04.2024 (güncellendi: 21:10 13.04.2024)
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde madeni yağ üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Yaylacık Mahallesi Kıvılcım Sokak'taki bir madeni yağ fabrikasında saat 18.45 sularında meydana gelen olayda, üretim alanında bulunan madeni yağ tanklarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlerin hızla yayılması üzerine kişiler, durumu panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçelerinden çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonucunda fabrikanın dış cephesinde ve madeni yağ üretim tanklarında hasar meydana geldiği belirlendi. Yangında herhangi bir yaralanan veya dumandan etkilenen olmadı.