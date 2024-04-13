https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/beyoglunda-silahli-saldiri-yasandi-1-kisi-hayatini-kaybetti-4-kisi-yarali--1082739817.html
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralı
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu’nda üç şüpheli çevreye ateş açtı. Bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T20:17+0300
2024-04-13T20:17+0300
2024-04-13T20:41+0300
türkiye
istanbul
beyoğlu
silahlı saldırı
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Beyoğlu'nda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi’ne gelen üç şüpheli, silahla çevreye ateş açtı. 20’li yaşlarda olduğu öğrenilen şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.Saldırıda ikisi ağır olmak üzere beş kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/afad-baskani-memis-teleferik-kazasinin-nedenini-acikladi-gozlemlerimize-gore-bir-vida-kirigi-1082739365.html
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istanbul, beyoğlu, silahlı saldırı
istanbul, beyoğlu, silahlı saldırı
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralı
20:17 13.04.2024 (güncellendi: 20:41 13.04.2024)
İstanbul Beyoğlu’nda üç şüpheli çevreye ateş açtı. Bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.
Beyoğlu'nda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi’ne gelen üç şüpheli, silahla çevreye ateş açtı. 20’li yaşlarda olduğu öğrenilen şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Saldırıda ikisi ağır olmak üzere beş kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.