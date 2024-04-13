https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/beyoglunda-silahli-saldiri-yasandi-1-kisi-hayatini-kaybetti-4-kisi-yarali--1082739817.html

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralı

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralı

Sputnik Türkiye

İstanbul Beyoğlu’nda üç şüpheli çevreye ateş açtı. Bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T20:17+0300

2024-04-13T20:17+0300

2024-04-13T20:41+0300

türkiye

istanbul

beyoğlu

silahlı saldırı

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Beyoğlu'nda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi’ne gelen üç şüpheli, silahla çevreye ateş açtı. 20’li yaşlarda olduğu öğrenilen şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.Saldırıda ikisi ağır olmak üzere beş kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/afad-baskani-memis-teleferik-kazasinin-nedenini-acikladi-gozlemlerimize-gore-bir-vida-kirigi-1082739365.html

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istanbul, beyoğlu, silahlı saldırı