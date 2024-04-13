https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/israilden-irana-uyari-sonuclarina-katlanirsiniz-1082730723.html

İsrail'den İran'a uyarı: 'Sonuçlarına katlanırsınız'

İsrail'den İran'a uyarı: 'Sonuçlarına katlanırsınız'

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Hagari yayımladığı bir video açıklamasında İran'ı 'durumu daha da tırmandırmayı seçmesinin sonuçlarına katlanacağı' konusunda... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T15:05+0300

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2024-04-13T15:05+0300

dünya

israil

daniel hagari

israil ordusu

israil ordusu (idf)

israil savunma kuvvetleri (idf)

iran

hamas

hizbullah

hürmüz boğazı

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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, 'İran destekli Hamas'ın' bu savaşı 7 Ekim'de başlattığını söylediği konuşmasında yine İran destekli olduğunu öne sürdüğü Hizbullah'ın bu savaşı 8 Ekim'de genişlettiğini vurguladı. Hagari açıklamasında ayrıca "Irak ve Suriye'deki İran destekli milisler ve Yemen'deki İran destekli Husiler bunu küresel bir çatışmaya dönüştürdü" cümlesine yer verdi.İran'ın dünyanın en büyük terör sponsporu olduğunu iddia eden Hagari, "Terör ağı sadece İsrail, Gazze, Lübnan ve Suriye halklarını tehdit etmekle kalmıyor; İran'daki rejim tüm dünyayı etkiliyor" dedi.Sözcü, "İran durumu daha da tırmandırmayı seçerse bunun sonuçlarına katlanacaktır" diyerek İsrail yüksek alarm durumunda olduğunu vurguladı. Hazırlıklarını artırdığını vurgulayan Hagari "Karşılık vermeye de hazırız. İsrail Savunma Kuvvetleri tüm senaryolara hazırdır ve müttefiklerimizle birlikte İsrail halkını korumak için gerekli adımları atacaktır" dedi.Hagari birkaç saat evvel duyurulan Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye el konulması meselesine değinmezken videonun daha önce çekilmiş olabileceğini dile getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/iran-hurmuz-bogazi-yakinlarinda-bir-gemiye-el-koydu-1082727963.html

israil

iran

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israil, daniel hagari, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), iran, hamas, hizbullah, hürmüz boğazı