https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/iran-hurmuz-bogazi-yakinlarinda-bir-gemiye-el-koydu-1082727963.html

İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemiye el koydu

İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemiye el koydu

Sputnik Türkiye

Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'nin liman kenti Füceyre yakınlarında bir gemiye baskın düzenlendiği açıklandı. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T14:18+0300

2024-04-13T14:18+0300

2024-04-13T14:20+0300

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Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından günü yaptığı açıklamada bir gemiye Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre kentinin 92 km kuzeydoğusunda 'bölgesel yetkililer' tarafından el konulduğunu bildirdi. UKMTO'nun açıklamasında hangi yetkililerden bahsedildiği belirtilmedi.Söz konusu geminin Londra merkezli Zodiac Maritime ile bağlantılı bir konteyner gemisi olan Portekiz bandıralı MSC Aries olması ihtimali üzerinde durulurken, Zodiac Maritime firmasının İsrailli milyarder Eyal Ofer'e ait Zodiac Group'unun bir parçası olduğı ifade edildi. Şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.Bir İngiliz deniz güvenlik şirketi olan Ambrey de aynı yerde bir 'bordalama' olayı yaşandığını bildirdi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.UKMTO, bölgesel yetkililerin İran olup olmadığı ve el konulan geminin MSC Aries olup olmadığı sorulduğunda daha fazla bilgi veremeyeceğini söyledi.Bir ABD savunma yetkilisinin ise "UKMTO tarafından bildirilen durumun farkındayız ve izliyoruz" dediği bildirildi.İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri gerekli görülmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceklerini söyledi. Tangsiri, İran'ın, İsrail'in 2020 yılında ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan 'İbrahim Anlaşması' çerçevesinde diplomatik ilişkiler kurduğu BAE'deki varlığını bir tehdit olarak gördüğünü söylemişti.İran medyası ise bu haberi, "İslam Devrimi Muhafızları Donanması, Cumartesi günü Basra Körfezi'nde Siyonist rejime bağlı bir kargo gemisine el koydu" şeklinde duyurdu.İran basınında çıkan haberlerde geminin Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri güçleri tarafından ele geçirildiği belirtildi.

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