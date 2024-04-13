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İŞKUR açıkladı: Türkiye'de en fazla eleman aranan meslekler belli oldu
İŞKUR açıkladı: Türkiye'de en fazla eleman aranan meslekler belli oldu
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önümüzdeki 10 yıl içinde yükseliş göstermesi beklenen meslekleri açıkladı. Işıkhan'a göre, bu dönemde yazılım... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T12:54+0300
2024-04-13T13:12+0300
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işkur
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Araştırmaya göre, en fazla eleman aranan 10 meslek, makineci (dikiş), garson, satış danışmanı, ahşap mobilya imalat ustası, temizlik görevlisi, gazaltı kaynakçısı, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elemanı, ark kaynakçısı ve yük taşıma şoförü olarak sıralandı.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2023'de 2 ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşülerek hazırlanan İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarının yayımlandığını bildiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:Bu mesleklerde artan talep, teknoloji ve dijitalleşmenin iş gücü üzerindeki etkisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda, bu alanlarda uzmanlaşan bireylerin iş piyasasında avantajlı konumda olacakları belirtiliyor.Araştırmaya ilişkin diğer sonuçlarBakanlıktan araştırmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, İŞKUR'un 5 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihlerinde bilgi formu uygulayarak gerçekleştirdiği araştırma kapsamındaki çalışanların yüzde 70'i erkekler, yüzde 30'u kadınlardan oluştu.Kadın çalışan sayısının, erkeklerden daha yüksek olduğu sektörler, "insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri" ile "eğitim" oldu. Ayrıca kısmi zamanlı çalışma yapılan iş yerlerindeki kadın istihdamının, kısmi zamanlı çalışma yapılmayan iş yerlerine göre daha yüksek olduğu belirlendi.Araştırmaya göre, işgücü ihtiyacının en fazla olduğu imalat sektöründeki iş yerlerinin yüzde 16,6'sında, aynı sektördeki 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinin ise yüzde 37.3'ünde eleman ihtiyacı bulunuyor.En fazla eleman aranan mesleklerAraştırma kapsamında işverenler tarafından en fazla eleman aranan meslekler de belirlendi. En çok açık iş olan 10 meslek arasında, makineci (dikiş), garson, satış danışmanı, ahşap mobilya imalat ustası, temizlik görevlisi, gazaltı kaynakçısı, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elemanı, ark kaynakçısı ve yük taşıma şoförü yer aldı.Açık işlerde en fazla aranan beceriler, "yeterli mesleki ve teknik bilgi" ve "iş tecrübesi" oldu.Ülke genelinde iş yerlerinin yüzde 8,7'sinde açık iş bulunduğu, bu oranın 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 27.6'ya ulaştığı tespit edildi.Kadın iş gücü tercih edilen açık işlerde, makineci (dikiş), temizlik görevlisi, satış danışmanı, mutfak görevlisi, mantı ustası, ön muhasebeci, garson, konfeksiyon işçisi, aşçı ve okul öncesi öğretmeni meslekleri öne çıktı.Eleman temininde güçlük çekilen 10 meslekAraştırmada, işverenlerin yüzde 12.5'inin eleman temininde güçlük çektiği saptandı. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen 10 meslek, makineci (dikiş), garson, ahşap mobilya imalat ustası, gazaltı kaynakçısı, inşaat işçisi, satış danışmanı, tır-çekici şoförü, yük taşıma şoförü, akaryakıt satış elemanı ve çelik kaynakçısı olarak sıralandı.Bu mesleklerde eleman temininde güçlük çekilmesinin en önemli nedenleri, "ilgili meslekte yeterli iş başvurusunun yapılmaması", "gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması" ve "yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması" oldu.Araştırma kapsamında görüşülen iş yerlerinde bir yıl sonraki istihdam artış beklentisinin yüzde 5.4 olduğu tespit edildi.En fazla istihdam artışı beklenen 10 meslek arasında garson, kurye, satış danışmanı, makineci (dikiş), inşaat işçisi, ahşap mobilya imalat ustası, ark kaynakçısı, yük taşıma şoförü, konfeksiyon işçisi ve ağ teknolojileri meslekleri gösterildi.Bu yılki araştırmada işverenlerle yüz yüze görüşülecekİŞKUR, 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırmasını 15 Nisan-17 Mayıs 2024 tarihlerinde yapacak.Geçmişten farklı olarak bu yıl İŞKUR personeli araştırmanın tamamını yüz yüze ziyaretlerle gerçekleştirecek.Türkiye genelinde, iş gücü piyasasının talep tarafının geniş bir çerçevesini çizecek araştırmayla, iş yerlerinin yapısal özellikleri, çalışan sayıları, açık işleri, eleman temininde güçlük çektikleri meslekler ve istihdam beklentileri gibi veriler temin edilerek geleceğin mesleklerine ilişkin tahminler üretilecek.
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iş arama, cv hazırlama, eleman aranıyor
iş arama, cv hazırlama, eleman aranıyor

İŞKUR açıkladı: Türkiye'de en fazla eleman aranan meslekler belli oldu

12:54 13.04.2024 (güncellendi: 13:12 13.04.2024)
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYEAdana’da modern ileri işleme teknikleriyle kurulan tesiste restoran, lokantalar ve lüks otellerdeki fazlalık yemekler uzman mühendis, veteriner hekim kontrolünde sokak hayvanları için mamaya dönüşmeye başladı.
Adana’da modern ileri işleme teknikleriyle kurulan tesiste restoran, lokantalar ve lüks otellerdeki fazlalık yemekler uzman mühendis, veteriner hekim kontrolünde sokak hayvanları için mamaya dönüşmeye başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2024
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önümüzdeki 10 yıl içinde yükseliş göstermesi beklenen meslekleri açıkladı. Işıkhan'a göre, bu dönemde yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı, bilişim uzmanı, inşaat mühendisi, pazarlama uzmanı, dil ve konuşma terapisti ve CNC operatörü gibi meslekler ön planda olacak.
Araştırmaya göre, en fazla eleman aranan 10 meslek, makineci (dikiş), garson, satış danışmanı, ahşap mobilya imalat ustası, temizlik görevlisi, gazaltı kaynakçısı, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elemanı, ark kaynakçısı ve yük taşıma şoförü olarak sıralandı.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2023'de 2 ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşülerek hazırlanan İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarının yayımlandığını bildiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"İş gücü ihtiyacının en fazla olduğu alan imalat sektörü. İşverenlerden alınan geri bildirimlere göre gelecek 10 yılda ön plana çıkması beklenen meslekler ise yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı, bilişim uzmanı, inşaat mühendisi, pazarlama uzmanı, dil ve konuşma terapisti ve CNC operatörü."
Bu mesleklerde artan talep, teknoloji ve dijitalleşmenin iş gücü üzerindeki etkisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda, bu alanlarda uzmanlaşan bireylerin iş piyasasında avantajlı konumda olacakları belirtiliyor.

Araştırmaya ilişkin diğer sonuçlar

Bakanlıktan araştırmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, İŞKUR'un 5 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihlerinde bilgi formu uygulayarak gerçekleştirdiği araştırma kapsamındaki çalışanların yüzde 70'i erkekler, yüzde 30'u kadınlardan oluştu.
Kadın çalışan sayısının, erkeklerden daha yüksek olduğu sektörler, "insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri" ile "eğitim" oldu. Ayrıca kısmi zamanlı çalışma yapılan iş yerlerindeki kadın istihdamının, kısmi zamanlı çalışma yapılmayan iş yerlerine göre daha yüksek olduğu belirlendi.
Araştırmaya göre, işgücü ihtiyacının en fazla olduğu imalat sektöründeki iş yerlerinin yüzde 16,6'sında, aynı sektördeki 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinin ise yüzde 37.3'ünde eleman ihtiyacı bulunuyor.

En fazla eleman aranan meslekler

Araştırma kapsamında işverenler tarafından en fazla eleman aranan meslekler de belirlendi. En çok açık iş olan 10 meslek arasında, makineci (dikiş), garson, satış danışmanı, ahşap mobilya imalat ustası, temizlik görevlisi, gazaltı kaynakçısı, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elemanı, ark kaynakçısı ve yük taşıma şoförü yer aldı.
Açık işlerde en fazla aranan beceriler, "yeterli mesleki ve teknik bilgi" ve "iş tecrübesi" oldu.
Ülke genelinde iş yerlerinin yüzde 8,7'sinde açık iş bulunduğu, bu oranın 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 27.6'ya ulaştığı tespit edildi.
Kadın iş gücü tercih edilen açık işlerde, makineci (dikiş), temizlik görevlisi, satış danışmanı, mutfak görevlisi, mantı ustası, ön muhasebeci, garson, konfeksiyon işçisi, aşçı ve okul öncesi öğretmeni meslekleri öne çıktı.

Eleman temininde güçlük çekilen 10 meslek

Araştırmada, işverenlerin yüzde 12.5'inin eleman temininde güçlük çektiği saptandı. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen 10 meslek, makineci (dikiş), garson, ahşap mobilya imalat ustası, gazaltı kaynakçısı, inşaat işçisi, satış danışmanı, tır-çekici şoförü, yük taşıma şoförü, akaryakıt satış elemanı ve çelik kaynakçısı olarak sıralandı.
Bu mesleklerde eleman temininde güçlük çekilmesinin en önemli nedenleri, "ilgili meslekte yeterli iş başvurusunun yapılmaması", "gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması" ve "yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması" oldu.
Araştırma kapsamında görüşülen iş yerlerinde bir yıl sonraki istihdam artış beklentisinin yüzde 5.4 olduğu tespit edildi.
En fazla istihdam artışı beklenen 10 meslek arasında garson, kurye, satış danışmanı, makineci (dikiş), inşaat işçisi, ahşap mobilya imalat ustası, ark kaynakçısı, yük taşıma şoförü, konfeksiyon işçisi ve ağ teknolojileri meslekleri gösterildi.

Bu yılki araştırmada işverenlerle yüz yüze görüşülecek

İŞKUR, 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırmasını 15 Nisan-17 Mayıs 2024 tarihlerinde yapacak.
Geçmişten farklı olarak bu yıl İŞKUR personeli araştırmanın tamamını yüz yüze ziyaretlerle gerçekleştirecek.
Türkiye genelinde, iş gücü piyasasının talep tarafının geniş bir çerçevesini çizecek araştırmayla, iş yerlerinin yapısal özellikleri, çalışan sayıları, açık işleri, eleman temininde güçlük çektikleri meslekler ve istihdam beklentileri gibi veriler temin edilerek geleceğin mesleklerine ilişkin tahminler üretilecek.
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