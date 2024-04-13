https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/galatasarayda-4-yildiz-icin-kritik-hafta-ilk-yolcu-belli-oldu-1082728440.html

Galatasaray'da 4 yıldız için kritik hafta: 'İlk yolcu belli oldu'

Galatasaray'da 4 yıldız için kritik hafta: 'İlk yolcu belli oldu'

Sputnik Türkiye

Galatasaray’da sezon başında büyük umutlarla alınmasına rağmen istenen seviyeye çıkamayan Zaha ve Tete başta olmak üzere birçok oyuncu için kritik haftalara... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T14:56+0300

2024-04-13T14:56+0300

2024-04-13T14:56+0300

spor

galatasaray

galatasaray sk

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

okan buruk

transfer

transfer yasağı

tete

serge aurier

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Trendyol Süper Lig’de kritik bir döneme giren Galatasaray’da bazı oyuncuların kaderi kalan 7 haftaya bağlı. Milliyet'in haberine göre, ligin zirvesinde bulunan Cim-Bom’da sezon sonunda önemli kararlar alınacak. Teknik Direktör Okan Buruk gelecek 7 haftada ortaya koyacakları performansa göre radikal kararlar alabilir.İşte 7 haftalık süreçteki performanslarına göre durumu mercek altına alınacak isimler:

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tete

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Sputnik Türkiye

galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), okan buruk, transfer, transfer yasağı, tete, serge aurier