https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/galatasarayda-4-yildiz-icin-kritik-hafta-ilk-yolcu-belli-oldu-1082728440.html
Galatasaray'da 4 yıldız için kritik hafta: 'İlk yolcu belli oldu'
Galatasaray'da 4 yıldız için kritik hafta: 'İlk yolcu belli oldu'
Sputnik Türkiye
Galatasaray’da sezon başında büyük umutlarla alınmasına rağmen istenen seviyeye çıkamayan Zaha ve Tete başta olmak üzere birçok oyuncu için kritik haftalara... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T14:56+0300
2024-04-13T14:56+0300
2024-04-13T14:56+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
okan buruk
transfer
transfer yasağı
tete
serge aurier
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Trendyol Süper Lig’de kritik bir döneme giren Galatasaray’da bazı oyuncuların kaderi kalan 7 haftaya bağlı. Milliyet'in haberine göre, ligin zirvesinde bulunan Cim-Bom’da sezon sonunda önemli kararlar alınacak. Teknik Direktör Okan Buruk gelecek 7 haftada ortaya koyacakları performansa göre radikal kararlar alabilir.İşte 7 haftalık süreçteki performanslarına göre durumu mercek altına alınacak isimler:
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tete
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galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), okan buruk, transfer, transfer yasağı, tete, serge aurier
galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), okan buruk, transfer, transfer yasağı, tete, serge aurier
Galatasaray'da 4 yıldız için kritik hafta: 'İlk yolcu belli oldu'
Galatasaray’da sezon başında büyük umutlarla alınmasına rağmen istenen seviyeye çıkamayan Zaha ve Tete başta olmak üzere birçok oyuncu için kritik haftalara girildiği iddia edildi. Buna göre, son 7 maçta ortaya koydukları performanslar sonucunda takımda kalıp kalmayacakları belirlenecek.
Trendyol Süper Lig’de kritik bir döneme giren Galatasaray’da bazı oyuncuların kaderi kalan 7 haftaya bağlı. Milliyet'in haberine göre, ligin zirvesinde bulunan Cim-Bom’da sezon sonunda önemli kararlar alınacak. Teknik Direktör Okan Buruk gelecek 7 haftada ortaya koyacakları performansa göre radikal kararlar alabilir.
İşte 7 haftalık süreçteki performanslarına göre durumu mercek altına alınacak isimler:
Zaha: Galatasaray’ın yaz dönemindeki en flaş transferiydi.
Bonservis verilmeden alındı ama aldığı yıllık ücret yüksek. Bu nedenle yaz döneminde kendisiyle ilgili bir formül aranacak. Fildişi Sahilli futbolcu ligin kalan kısmını iyi değerlendirirse bu sefer kalması fikri ağırlık kazanacak.
Ziyech:
Yıldız futbolcu sahada olduğunda genellikle olumlu işler yaptı, ama sakatlıkları sorun oldu
. Sözleşmesindeki opsiyon maddesi otomatik olarak devreye girmiş olsa da sezon sonunda durumu yeniden ele alınacak.
Aurier:
6 aylığına alındı ama henüz forma giyemedi. 7 haftayı iyi değerlendirmek Galatasaray için olduğu kadar Fildişi Sahilli için de önemli. 31 yaşındaki oyuncu böylece yeni kontratı zorlayacak.
Tete:
Sezonun en büyük hayal kırıklıklarından olan Brezilyalı futbolcuyla sezon sonunda büyük ihtimal yollar ayrılacak. Tete kalan 7 haftada
verilen şartları iyi kullanırsa kiralık veya bonservisiyle olup olmayacağına karar verilecek.