https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/yapay-zeka-super-lige-damga-vuran-en-iyi-teknik-direktorleri-secti-1082698651.html

Yapay zeka Süper Lig'e damga vuran en iyi teknik direktörleri seçti

Yapay zeka Süper Lig'e damga vuran en iyi teknik direktörleri seçti

Sputnik Türkiye

Süper Lig tarihinde birçok teknik direktör, elde ettiği başarılarla Türk futbolunun önemli isimleri haline geldi. Hem yerli hem de yabancı hocalar... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T12:23+0300

2024-04-12T12:23+0300

2024-04-12T12:23+0300

spor

yapay zeka

fatih terim

şenol güneş

rıza çalımbay

ismail kartal

mustafa denizli

mircea lucescu

okan buruk

futbol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1d/1081240518_0:346:2498:1751_1920x0_80_0_0_9f7d9fda4b507a580ba17b4ff7bfb414.jpg

Süper Lig'in en iyi teknik direktörleri konusunda kesin bir sıralama yapmak zor, çünkü her teknik direktörün başarıları, oynattığı futbol tarzı ve takımlarındaki performanslar değişiklik gösterebilir. Ancak, Türk futbolunda son yıllarda bazı teknik direktörler öne çıkıyor. Yapay zeka, Süper Lig'in öne çıkan 20 başarılı hocasını sıraladı.Sabah gazetesinin haberine göre ise yapay zekanın yaptığı sıralama şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/turk-futbol-tarihinde-bir-ilk-tffden-yabanci-hakem-karari-1082697330.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yapay zeka, fatih terim, şenol güneş, rıza çalımbay, ismail kartal, mustafa denizli, mircea lucescu, okan buruk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), teknik direktör