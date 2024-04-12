https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/yapay-zeka-super-lige-damga-vuran-en-iyi-teknik-direktorleri-secti-1082698651.html
Yapay zeka Süper Lig'e damga vuran en iyi teknik direktörleri seçti
Yapay zeka Süper Lig'e damga vuran en iyi teknik direktörleri seçti
Sputnik Türkiye
Süper Lig tarihinde birçok teknik direktör, elde ettiği başarılarla Türk futbolunun önemli isimleri haline geldi. Hem yerli hem de yabancı hocalar... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T12:23+0300
2024-04-12T12:23+0300
2024-04-12T12:23+0300
spor
yapay zeka
fatih terim
şenol güneş
rıza çalımbay
ismail kartal
mustafa denizli
mircea lucescu
okan buruk
futbol
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Süper Lig'in en iyi teknik direktörleri konusunda kesin bir sıralama yapmak zor, çünkü her teknik direktörün başarıları, oynattığı futbol tarzı ve takımlarındaki performanslar değişiklik gösterebilir. Ancak, Türk futbolunda son yıllarda bazı teknik direktörler öne çıkıyor. Yapay zeka, Süper Lig'in öne çıkan 20 başarılı hocasını sıraladı.Sabah gazetesinin haberine göre ise yapay zekanın yaptığı sıralama şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/turk-futbol-tarihinde-bir-ilk-tffden-yabanci-hakem-karari-1082697330.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
yapay zeka, fatih terim, şenol güneş, rıza çalımbay, ismail kartal, mustafa denizli, mircea lucescu, okan buruk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), teknik direktör
yapay zeka, fatih terim, şenol güneş, rıza çalımbay, ismail kartal, mustafa denizli, mircea lucescu, okan buruk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), teknik direktör
Yapay zeka Süper Lig'e damga vuran en iyi teknik direktörleri seçti
Süper Lig tarihinde birçok teknik direktör, elde ettiği başarılarla Türk futbolunun önemli isimleri haline geldi. Hem yerli hem de yabancı hocalar, şampiyonluklar yaşayarak futbol tarihimize iz bırakmayı başardı. Yapay zeka, Süper Lig'e damga vuran en iyi teknik direktörleri sıralarken zirvede dikkat çeken bir isim yer aldı.
Süper Lig'in en iyi teknik direktörleri konusunda kesin bir sıralama yapmak zor, çünkü her teknik direktörün başarıları, oynattığı futbol tarzı ve takımlarındaki performanslar değişiklik gösterebilir. Ancak, Türk futbolunda son yıllarda bazı teknik direktörler öne çıkıyor. Yapay zeka, Süper Lig'in öne çıkan 20 başarılı hocasını sıraladı.
Sabah gazetesinin haberine göre ise yapay zekanın yaptığı sıralama şu şekilde: