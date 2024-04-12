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Yapay zeka Süper Lig'e damga vuran en iyi teknik direktörleri seçti
Yapay zeka Süper Lig'e damga vuran en iyi teknik direktörleri seçti
Sputnik Türkiye
Süper Lig tarihinde birçok teknik direktör, elde ettiği başarılarla Türk futbolunun önemli isimleri haline geldi. Hem yerli hem de yabancı hocalar... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T12:23+0300
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Süper Lig'in en iyi teknik direktörleri konusunda kesin bir sıralama yapmak zor, çünkü her teknik direktörün başarıları, oynattığı futbol tarzı ve takımlarındaki performanslar değişiklik gösterebilir. Ancak, Türk futbolunda son yıllarda bazı teknik direktörler öne çıkıyor. Yapay zeka, Süper Lig'in öne çıkan 20 başarılı hocasını sıraladı.Sabah gazetesinin haberine göre ise yapay zekanın yaptığı sıralama şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/turk-futbol-tarihinde-bir-ilk-tffden-yabanci-hakem-karari-1082697330.html
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yapay zeka, fatih terim, şenol güneş, rıza çalımbay, ismail kartal, mustafa denizli, mircea lucescu, okan buruk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), teknik direktör
yapay zeka, fatih terim, şenol güneş, rıza çalımbay, ismail kartal, mustafa denizli, mircea lucescu, okan buruk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), teknik direktör

Yapay zeka Süper Lig'e damga vuran en iyi teknik direktörleri seçti

12:23 12.04.2024
© AA / Abdulhamid HoşbaşZiraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu
Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Süper Lig tarihinde birçok teknik direktör, elde ettiği başarılarla Türk futbolunun önemli isimleri haline geldi. Hem yerli hem de yabancı hocalar, şampiyonluklar yaşayarak futbol tarihimize iz bırakmayı başardı. Yapay zeka, Süper Lig'e damga vuran en iyi teknik direktörleri sıralarken zirvede dikkat çeken bir isim yer aldı.
Süper Lig'in en iyi teknik direktörleri konusunda kesin bir sıralama yapmak zor, çünkü her teknik direktörün başarıları, oynattığı futbol tarzı ve takımlarındaki performanslar değişiklik gösterebilir. Ancak, Türk futbolunda son yıllarda bazı teknik direktörler öne çıkıyor. Yapay zeka, Süper Lig'in öne çıkan 20 başarılı hocasını sıraladı.
Sabah gazetesinin haberine göre ise yapay zekanın yaptığı sıralama şu şekilde:
1.
Fatih Terim
2.
Şenol Güneş
3.
Mustafa Denizli
4.
Mircea Lucescu
5.
Christoph daum
6.
Okan Buruk
7.
Gordon Milne
8.
Ahmet Suat Yazıcı
9.
Özkan Sümer
10.
Aykut Kocaman
11.
Zico
12.
Ersun Yanal
13.
Hamza Hamzaoğlu
14.
Sergen Yalçın
15.
Eric Gerets
16.
Abdullah Avcı
17.
Ziya Doğan
18.
İsmail Kartal
19.
Slaven Bilic
20.
Rıza Çalımbay
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