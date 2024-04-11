https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/fenerbahce-uefa-konferans-ligi-ceyrek-finali-ilk-macinda-olympiakosa-3-2-yenildi-1082685774.html
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finali ilk maçında Olympiakos'a 3-2 yenildi
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finali ilk maçında Olympiakos'a 3-2 yenildi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına deplasmanda 3-2 mağlup oldu. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T21:45+0300
2024-04-11T21:45+0300
2024-04-11T21:45+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finali ilk maçında Olympiakos'a 3-2 yenildi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına deplasmanda 3-2 mağlup oldu.