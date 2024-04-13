https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/endonezyadan-israille-iliskilerin-normallesecegi-iddialarina-yalanlama-1082738179.html
Endonezya'dan İsraille ilişkilerin normalleşeceği iddialarına yalanlama
Endonezya'dan İsraille ilişkilerin normalleşeceği iddialarına yalanlama
Sputnik Türkiye
Endonezya, OECD'e üyelik için İsrail ile ilişkilerini normalleştireceği iddiasını yalanladı. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T19:09+0300
2024-04-13T19:09+0300
2024-04-13T19:32+0300
dünya
endonezya
lalu muhammad iqbal
oecd
ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd)
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu (idf)
israil parlamentosu (knesset)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0c/1079590080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d200e9f71081d395d911a8a54a02b51.jpg
Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lalu Muhammad Iqbal, ülkesinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üyelik başvurusu için İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğine dair çıkan iddiaları yalanladı.Antara News'un haberine göre, Sözcü Iqbal, İsrail medyasında yer alan ve 'Endonezya'nın OECD'ye kabul edilmesi için İsrail ile ilişkilerini normalleştireceği' iddiasına yönelik bir açıklama yaptı.Iqbal, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar İsrail ile diplomatik ilişki kurma planımız olmadığını vurgulamak istiyorum" dedi. Endonezya'nın tutumunun değişmeyeceğini tekrarlayan Sözcü Iqbal, ülkesinin Filistin'in bağımsızlığını ve İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümle sonuçlandırılmasını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.Iqbal, "Endonezya her zaman kararlı olacak ve Filistin ulusunun haklarını korumak için önde olacaktır" şeklinde değerlendirmede bulundu. Öte yandan, OECD'den şubatta yapılan açıklamada, 38 üye ülkeden oluşan OECD Konseyinin Endonezya ile katılım müzakerelerini başlatma kararı aldığı belirtilmişti.Endonezya'nın OECD'ye katılma talebi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Cakarta'dan eleştiri almasıyla beraber İsrail'in itirazıyla karşılaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/misilleme-her-an-gelebilir-israil-savunma-bakani-abd-ile-muhtemel-iran-saldirisini-gorustu-1082713377.html
endonezya
israil
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0c/1079590080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_596fefc9c07417afc18cc7b31f69d571.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
endonezya, lalu muhammad iqbal, oecd, ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd), israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), israil parlamentosu (knesset), gazze
endonezya, lalu muhammad iqbal, oecd, ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd), israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), israil parlamentosu (knesset), gazze
Endonezya'dan İsraille ilişkilerin normalleşeceği iddialarına yalanlama
19:09 13.04.2024 (güncellendi: 19:32 13.04.2024)
Endonezya, OECD'e üyelik için İsrail ile ilişkilerini normalleştireceği iddiasını yalanladı.
Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lalu Muhammad Iqbal, ülkesinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üyelik başvurusu için İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğine dair çıkan iddiaları yalanladı.
Antara News'un haberine göre, Sözcü Iqbal, İsrail medyasında yer alan ve 'Endonezya'nın OECD'ye kabul edilmesi için İsrail ile ilişkilerini normalleştireceği' iddiasına yönelik bir açıklama yaptı.
Iqbal, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar İsrail ile diplomatik ilişki kurma planımız olmadığını vurgulamak istiyorum" dedi. Endonezya'nın tutumunun değişmeyeceğini tekrarlayan Sözcü Iqbal, ülkesinin Filistin'in bağımsızlığını ve İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümle sonuçlandırılmasını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
Iqbal, "Endonezya her zaman kararlı olacak ve Filistin ulusunun haklarını korumak için önde olacaktır" şeklinde değerlendirmede bulundu. Öte yandan, OECD'den şubatta yapılan açıklamada, 38 üye ülkeden oluşan OECD Konseyinin Endonezya ile katılım müzakerelerini başlatma kararı aldığı belirtilmişti.
Endonezya'nın OECD'ye katılma talebi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Cakarta'dan eleştiri almasıyla beraber İsrail'in itirazıyla karşılaşmıştı.