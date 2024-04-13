https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/endonezyadan-israille-iliskilerin-normallesecegi-iddialarina-yalanlama-1082738179.html

Endonezya'dan İsraille ilişkilerin normalleşeceği iddialarına yalanlama

Endonezya'dan İsraille ilişkilerin normalleşeceği iddialarına yalanlama

Sputnik Türkiye

Endonezya, OECD'e üyelik için İsrail ile ilişkilerini normalleştireceği iddiasını yalanladı. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T19:09+0300

2024-04-13T19:09+0300

2024-04-13T19:32+0300

dünya

endonezya

lalu muhammad iqbal

oecd

ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd)

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu (idf)

israil parlamentosu (knesset)

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Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lalu Muhammad Iqbal, ülkesinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üyelik başvurusu için İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğine dair çıkan iddiaları yalanladı.Antara News'un haberine göre, Sözcü Iqbal, İsrail medyasında yer alan ve 'Endonezya'nın OECD'ye kabul edilmesi için İsrail ile ilişkilerini normalleştireceği' iddiasına yönelik bir açıklama yaptı.Iqbal, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar İsrail ile diplomatik ilişki kurma planımız olmadığını vurgulamak istiyorum" dedi. Endonezya'nın tutumunun değişmeyeceğini tekrarlayan Sözcü Iqbal, ülkesinin Filistin'in bağımsızlığını ve İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümle sonuçlandırılmasını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.Iqbal, "Endonezya her zaman kararlı olacak ve Filistin ulusunun haklarını korumak için önde olacaktır" şeklinde değerlendirmede bulundu. Öte yandan, OECD'den şubatta yapılan açıklamada, 38 üye ülkeden oluşan OECD Konseyinin Endonezya ile katılım müzakerelerini başlatma kararı aldığı belirtilmişti.Endonezya'nın OECD'ye katılma talebi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Cakarta'dan eleştiri almasıyla beraber İsrail'in itirazıyla karşılaşmıştı.

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Sputnik Türkiye

endonezya, lalu muhammad iqbal, oecd, ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd), israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), israil parlamentosu (knesset), gazze