https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/misilleme-her-an-gelebilir-israil-savunma-bakani-abd-ile-muhtemel-iran-saldirisini-gorustu-1082713377.html

İsrail, ABD ile muhtemel İran saldırısını görüştü: 'Tamamen dayanışma içinde haraket ediyoruz'

İsrail, ABD ile muhtemel İran saldırısını görüştü: 'Tamamen dayanışma içinde haraket ediyoruz'

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile İsrail'e yönelik olası bir İran saldırısını ele... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T19:29+0300

2024-04-12T19:29+0300

2024-04-12T19:30+0300

israil- filistin çatışması

iran

israil-filistin

israil

israil savunma bakanlığı

abd

israil parlamentosu (knesset)

israil ordusu

israil ordusu (idf)

israil seçimleri

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İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hatzor Hava Üssü'nde bir araya gelen Gallant ve Kurilla, muhtemel bir İran saldırısına karşı hazırlıkları görüştü.Gallant, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, düşmanların İsrail ve ABD'yi ayırmaya çalıştığını ancak aslında bu durumun birliklerini güçlendirdiğini vurguladı ve dayanışma içinde hareket ettiklerini belirtti. İsrail'in, hem karada hem de havada kendini savunmaya hazır olduğunu ve yakın işbirliği içinde olduklarını ifade etti. Gallant ayrıca, Kurilla ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin savunma kurumları ve orduları arasındaki yakın ilişkileri de ele aldıklarını dile getirdi.Ne olmuştu?İsrail, 1 Nisan'da İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları'ndan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti. İran, saldırıya hızlı bir misilleme yapacağını duyurmuş ve ABD'yi olaydan sorumlu tutmuştu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde "İran'ın saldırı tehdidine karşı ABD'nin tam desteğini" iletti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise dün Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Şam'daki konsolosluğunu vurmasına muhtemel misillemeyi diplomatik misyonların dokunulmazlığını ve uluslararası hukuku ihlal eden "saldırganı cezalandırmak için meşru müdafaa" olarak değerlendirdiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/norvec-basbakani-store-filistin-devletini-tanimaya-haziriz-1082711857.html

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gazze

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