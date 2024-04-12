https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/misilleme-her-an-gelebilir-israil-savunma-bakani-abd-ile-muhtemel-iran-saldirisini-gorustu-1082713377.html
İsrail, ABD ile muhtemel İran saldırısını görüştü: 'Tamamen dayanışma içinde haraket ediyoruz'
İsrail, ABD ile muhtemel İran saldırısını görüştü: 'Tamamen dayanışma içinde haraket ediyoruz'
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile İsrail'e yönelik olası bir İran saldırısını ele... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T19:29+0300
2024-04-12T19:29+0300
2024-04-12T19:30+0300
israil- filistin çatışması
iran
israil-filistin
israil
israil savunma bakanlığı
abd
israil parlamentosu (knesset)
israil ordusu
israil ordusu (idf)
israil seçimleri
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İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hatzor Hava Üssü'nde bir araya gelen Gallant ve Kurilla, muhtemel bir İran saldırısına karşı hazırlıkları görüştü.Gallant, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, düşmanların İsrail ve ABD'yi ayırmaya çalıştığını ancak aslında bu durumun birliklerini güçlendirdiğini vurguladı ve dayanışma içinde hareket ettiklerini belirtti. İsrail'in, hem karada hem de havada kendini savunmaya hazır olduğunu ve yakın işbirliği içinde olduklarını ifade etti. Gallant ayrıca, Kurilla ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin savunma kurumları ve orduları arasındaki yakın ilişkileri de ele aldıklarını dile getirdi.Ne olmuştu?İsrail, 1 Nisan'da İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları'ndan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti. İran, saldırıya hızlı bir misilleme yapacağını duyurmuş ve ABD'yi olaydan sorumlu tutmuştu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde "İran'ın saldırı tehdidine karşı ABD'nin tam desteğini" iletti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise dün Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Şam'daki konsolosluğunu vurmasına muhtemel misillemeyi diplomatik misyonların dokunulmazlığını ve uluslararası hukuku ihlal eden "saldırganı cezalandırmak için meşru müdafaa" olarak değerlendirdiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/norvec-basbakani-store-filistin-devletini-tanimaya-haziriz-1082711857.html
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iran, israil-filistin, israil, israil savunma bakanlığı, abd, israil parlamentosu (knesset), israil ordusu, israil ordusu (idf), israil seçimleri, iran cumhurbaşkanı hasan ruhani, iran devrim muhafızları, iran nükleer anlaşması, iran dışişleri bakanlığı, iran islam devrimi, gazze, gazze şeridi
İsrail, ABD ile muhtemel İran saldırısını görüştü: 'Tamamen dayanışma içinde haraket ediyoruz'
19:29 12.04.2024 (güncellendi: 19:30 12.04.2024)
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile İsrail'e yönelik olası bir İran saldırısını ele almak üzere görüşme gerçekleştirdi.
İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hatzor Hava Üssü'nde bir araya gelen Gallant ve Kurilla, muhtemel bir İran saldırısına karşı hazırlıkları görüştü.
Gallant, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, düşmanların İsrail ve ABD'yi ayırmaya çalıştığını ancak aslında bu durumun birliklerini güçlendirdiğini vurguladı ve dayanışma içinde hareket ettiklerini belirtti. İsrail'in, hem karada hem de havada kendini savunmaya hazır olduğunu ve yakın işbirliği içinde olduklarını ifade etti. Gallant ayrıca, Kurilla ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin savunma kurumları ve orduları arasındaki yakın ilişkileri de ele aldıklarını dile getirdi.
İsrail, 1 Nisan'da İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları'ndan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.
İran, saldırıya hızlı bir misilleme yapacağını duyurmuş ve ABD'yi olaydan sorumlu tutmuştu.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde "İran'ın saldırı tehdidine karşı ABD'nin tam desteğini" iletti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise dün Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Şam'daki konsolosluğunu vurmasına muhtemel misillemeyi diplomatik misyonların dokunulmazlığını ve uluslararası hukuku ihlal eden "saldırganı cezalandırmak için meşru müdafaa" olarak değerlendirdiğini ifade etmişti.