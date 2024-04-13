https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/cumhurbaskani-erdogandan-papaya-filistin-mektubu-insanlik-daha-fazla-musaade-etmemeli-1082728494.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu: 'İnsanlık daha fazla müsaade etmemeli'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu: 'İnsanlık daha fazla müsaade etmemeli'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis'e gönderdiği Filistin mektubunda insanlığın Gazze'de uluslararası hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemesi... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T13:49+0300
2024-04-13T13:49+0300
2024-04-13T14:05+0300
israil- filistin çatışması
papa francis
recep tayyip erdoğan
mektup
gazze
gazze şeridi
israil-filistin
filistin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Francis'e Filistin konulu bir mektup iletti. "İnsanlık savaşta bile dokunulmaması gereken hastane, okul, cami, kiliselerin bombalanması karşısında sesini yükseltmelidir" ifadelerini kullanan Erdoğan 'Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisinin mümkün olmadığını' belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/norvec-basbakani-store-filistin-devletini-tanimaya-haziriz-1082711857.html
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papa francis, recep tayyip erdoğan, mektup, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, filistin
papa francis, recep tayyip erdoğan, mektup, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, filistin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu: 'İnsanlık daha fazla müsaade etmemeli'
13:49 13.04.2024 (güncellendi: 14:05 13.04.2024)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis'e gönderdiği Filistin mektubunda insanlığın Gazze'de uluslararası hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemesi gerektiğini belirtti. Erdoğan "Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Francis'e Filistin konulu bir mektup iletti. "İnsanlık savaşta bile dokunulmaması gereken hastane, okul, cami, kiliselerin bombalanması karşısında sesini yükseltmelidir" ifadelerini kullanan Erdoğan 'Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisinin mümkün olmadığını' belirtti.