https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/norvec-basbakani-store-filistin-devletini-tanimaya-haziriz-1082711857.html
Norveç Başbakanı Store: Filistin devletini tanımaya hazırız
Norveç Başbakanı Store: Filistin devletini tanımaya hazırız
Sputnik Türkiye
Norveç, Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu açıkladı. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T18:26+0300
2024-04-12T18:26+0300
2024-04-12T18:26+0300
israil- filistin çatışması
norveç
filistin
israil-filistin
israil
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
israil ordusu (idf)
israil seçimleri
gazze
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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Filistin devletini ve Birleşmiş Milletler'deki (BM) yerini tanımaya hazır olduklarını açıkladı. Store, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında bu açıklamayı yaptı.Norveç hükümetinin resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Store'un, "Norveç, Filistin devletini ve BM'deki yerini tanımaya hazır. Asıl mesele, bölgede barışı desteklemek için bunu hangi anda ve durumda yapacağımızdır." şeklinde konuştuğu belirtildi. 'İspanya ile benzer görüşteyiz'Store ayrıca, İspanya ile birlikte benzer fikirlere sahip olduklarını ve bu konuda yakın koordinasyon içinde olacaklarını ifade etti. İspanya Başbakanı Sanchez ise, Filistin devletini tanımak için AB'deki diğer ülkelerle birlikte hareket etme düşüncesini taşıyor. Bu kapsamda Polonya, Norveç ve İrlanda'yı ziyaret eden Sanchez, İspanya'nın Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu vurguladı. İspanyol hükümeti, Orta Doğu sorununa çözüm bulmak amacıyla uluslararası barış konferansı düzenlemeyi planlıyor ve yazdan önce Filistin devletini tanıma sözü veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/cumhurbaskani-erdogan-filistin-davasina-sahip-cikacagiz-1082644498.html
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norveç, filistin, israil-filistin, israil, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil seçimleri, gazze, gazze şeridi, tanıma
norveç, filistin, israil-filistin, israil, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil seçimleri, gazze, gazze şeridi, tanıma
Norveç Başbakanı Store: Filistin devletini tanımaya hazırız
Norveç, Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu açıkladı.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Filistin devletini ve Birleşmiş Milletler'deki (BM) yerini tanımaya hazır olduklarını açıkladı. Store, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında bu açıklamayı yaptı.
Norveç hükümetinin resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Store'un, "Norveç, Filistin devletini ve BM'deki yerini tanımaya hazır. Asıl mesele, bölgede barışı desteklemek için bunu hangi anda ve durumda yapacağımızdır." şeklinde konuştuğu belirtildi.
'İspanya ile benzer görüşteyiz'
Store ayrıca, İspanya ile birlikte benzer fikirlere sahip olduklarını ve bu konuda yakın koordinasyon içinde olacaklarını ifade etti. İspanya Başbakanı Sanchez ise, Filistin devletini tanımak için AB'deki diğer ülkelerle birlikte hareket etme düşüncesini taşıyor. Bu kapsamda Polonya, Norveç ve İrlanda'yı ziyaret eden Sanchez, İspanya'nın Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu vurguladı.
İspanyol hükümeti, Orta Doğu sorununa çözüm bulmak amacıyla uluslararası barış konferansı düzenlemeyi planlıyor ve yazdan önce Filistin devletini tanıma sözü veriyor.