Büyük araçların İstanbul'a girişi yasaklandı: Valilik yasağın kalkacağı saati duyurdu
18:18 13.04.2024 (güncellendi: 18:43 13.04.2024)
© İHAİstanbul - trafik
© İHA
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre büyük araçların 14 Nisan saat 05.00'den 15 Nisan saat 05.00’e kadar İstanbul’a girişleri yasaklandı.
İstanbul Valiliği, büyük araçların 14 Nisan saat 05.00 ile 15 Nisan saat 05.00’e kadar İstanbul’a girişlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"İçişleri Bakanlığı’nın Trafik Tedbirleri Genelgesi kapsamında, İstanbul’da tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtlara ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde izin verilecek. Büyük araçların 14 Nisan saat 05.00 ile 15 Nisan saat 05.00’e kadar İstanbul’a girişlerine izin verilmeyecek."